Sandy Alcántara y Esmerlyn Valdez: leyenda viva y futuro de las Grandes Ligas

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Redacción Deportes, 26 ago (EFE).- Con la pelota rentada en pleno apogeo y los equipos luchando por los puestos de postemporada, el talento latino que aportan los peloteros dominicanos Sandy Alcántara y Esmerlyn Valdez sigue alcanzando hazañas y registros importantes esta campaña en Grandes Ligas.

En Miami, el lanzador Sandy Alcántara ha consolidado su estatus de leyenda viviente con los Marlins al ocupar su lugar en el mural del Nivel de Leyendas del LoanDepot Park (23).

"Es genial", fue la primera expresión que soltó Alcántara apenas llegar y verse en el muro, lo que para él es un "recuerdo increíble" de cuando llegó a la organización de los Marlins con 21 años.

El serpentinero de República Dominicana ha superado los récords históricos de la franquicia en ponches (1.058) y entradas lanzadas (1.250.2), mientras que en el primer encuentro de la serie del lunes ante los Medias Rojas empató a Ricky Nolasco con la mayor cantidad de aperturas en la historia del club (197).

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Alcántara, que tiene una opción del club para 2027, también ha superado a Ricky Nolasco (exlanzador profesional estadounidense, que entre otros equipos jugó para los Marlins) con la mayor cantidad de ponches y entradas lanzadas en la historia del club, y además tiene la mayor cantidad de victorias (30) en el estadio de la Pequeña Habana.

"Si me quedo aquí por un par de años más, tal vez rompa todos los récords. Va a ser una gran oportunidad para mí venir aquí todos los días", declaró emocionado el lanzador quisqueyano.

Mientras tanto, en la Costa Oeste, el novato de 22 años de los Piratas de Pittsburgh, Esmerlyn Valdez, alimenta las ilusiones de su franquicia con sus recientes actuaciones con el madero.

El nacido en San Juan de la Maguana (2004), pegó un imponente cuadrangular de 414 pies (126.19 metros) ante el estelar Robbie Ray, alcanzando la marca de 15 vuelacercas en la campaña, después de haber fallado al ceder el segundo out de la tercera entrada la noche del lunes ante el abridor de los Padres de San Diego, ganador del Cy Young en 2021.

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"Sólo me dije a mí mismo: 'Mantén la cabeza en alto'. Tu turno volverá a llegar. Y eso fue lo que pasó", señaló el martes el jardinero de los Piratas, que en agosto ha tenido problemas bateando .194 en 19 juegos antes de la victoria de su equipo en 12 entradas sobre San Diego.

Con este trallazo conectado a Ray, Valdez no solo se consolida como uno de los novatos más productivos de las Grandes Ligas, sino que permite a los Piratas tener 5 bateadores de 15 o más jonrones por primera vez desde 2015, encendiendo el optimismo de cara al futuro del club de Pensilvania, según MLB.

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