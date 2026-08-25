ONG chilena Techo construye primeras diecisiete casas para víctimas de sismos en Venezuela

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Caracas, 25 ago (EFE).- La ONG chilena Techo, que tiene presencia en dieciocho países de América Latina, informó este martes que concluyó la construcción de las primeras diecisiete viviendas en Venezuela para afectados que dejó el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

A través de una nota de prensa, la organización detalló que estas viviendas se construyeron en comunidades de El Junquito, en Caracas, y Guaracarumbo, en La Guaira (norte), el estado más devastado por los terremotos.

"Durante cuatro días, más de 120 voluntarios locales se movilizaron para llevar a cabo la construcción de estas primeras viviendas, además de otros veinte voluntarios y trabajadores de México, Colombia y Chile", indicó la ONG.

Techo subrayó que trabaja desde hace quince años de manera permanente en Venezuela y activó un plan de respuesta humanitaria el mismo día del desastre para evaluar los daños y priorizar las zonas con mayor afectación tras el doble sismo.

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La ONG aseguró que planifica las siguientes fases de construcción en comunidades de Falcón y Yaracuy, al oeste de Venezuela; así como en Carabobo, Aragua y Miranda, al norte del país caribeño, y para ello mantiene su campaña de recaudación de fondos.

En julio pasado, Juan José Ayarza, ejecutivo global de la organización, dijo a EFE que Techo planea la construcción de al menos doscientas viviendas para afectados del doble terremoto, que dejó alrededor de 17.900 personas sin hogar y 6.500 fallecidas más.

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Las viviendas miden dieciocho metros cuadrados y fueron hechas de madera prensada o fibrocemento, una mezcla de cemento, agua y fibras. EFE

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