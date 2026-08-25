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Contrabando, crimen organizado y control territorial: las economías ilegales que desafían a América Latina

PR Newswire

BOGOTÁ, Colombia, 25 de agosto de 2026

· Grupo Prisa y Coltabaco SAS afiliada de Philip Morris International organizaron el foro Economías criminales y control territorial

BOGOTÁ, Colombia, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Foro Internacional de Economías Ilegales y Control Territorial reunió a expertos de varios países para analizar el funcionamiento de los mercados ilegales, el avance del crimen transnacional en América Latina y las respuestas institucionales necesarias para enfrentarlo. La conversación partió de una preocupación común: las estructuras criminales han dejado de operar como fenómenos aislados y hoy se encuentran cada vez más incrustadas en la sociedad, debilitando democracias, sustituyendo funciones del Estado y expandiendo su influencia a través de economías ilícitas con alcance transnacional.

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Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, señaló que Colombia se ha convertido en un referente regional de inseguridad, en un contexto marcado por el deterioro de la arquitectura institucional y del sistema de justicia internacional. En esa línea, se destacó que las economías ilegales fortalecen a organizaciones criminales que aprovechan vacíos estatales, debilidades institucionales y falta de oportunidades para ampliar su control territorial.

Juan Ignacio Suárez, director general del clúster CCA de Philip Morris International, expresó preocupación por el crecimiento del contrabando y los mercados ilegales de productos como el cigarrillo, al advertir que estas actividades financian a grupos criminales y afectan el desarrollo económico de la región. La mención al contrabando de cigarrillos fue uno de los puntos centrales del debate, al evidenciar cómo este mercado ilegal se conecta con redes de crimen organizado, lavado de activos y control territorial.

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Lucía Dammert, experta internacional en seguridad, explicó que las economías ilegales se sostienen sobre tres dinámicas: la depredación económica, la sustitución de mercados legales por mercados ilícitos y el acaparamiento del poder político. También se refirió a la "producción masiva de cigarrillos" y a la exportación ilegal de oro como ejemplos de economías criminales frente a las cuales las respuestas tradicionales —como el encarcelamiento masivo o los estados de excepción— resultan insuficientes. Según Dammert, la estrategia debe concentrarse en atacar la demanda y la dimensión financiera del crimen organizado.

Los panelistas coincidieron en que combatir estas redes exige ir más allá de la persecución penal individual. Juan Francisco Galli, ex subsecretario del Interior de Chile, planteó la necesidad de entender los mercados antes que limitarse a capturar responsables, incorporando al sector privado y a la sociedad civil. Ramón Pérez Fermín, ex viceministro de Comercio Interno de República Dominicana, compartió la experiencia de su país frente al contrabando de alcohol y cigarrillos, destacando el uso de trazabilidad, inteligencia y fortalecimiento judicial para reducir las ganancias de grupos ilegales. El coronel Diego León, de la Policía Nacional de Colombia, afirmó que el crimen organizado se reproduce en las ausencias del Estado y resaltó el uso de inteligencia artificial, análisis de redes y articulación de información para identificar patrones criminales.

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El foro concluyó que enfrentar las economías criminales requiere cooperación internacional, integración institucional, inteligencia financiera, control de fronteras, recuperación de activos y mayor capacidad estatal en los territorios. En lugar de enfocarse únicamente en capturar ejecutores, los países deben intervenir los corredores económicos que sostienen los mercados ilegales, incluido el contrabando de cigarrillos, y construir marcos jurídicos capaces de romper la relación entre crimen organizado, financiación ilícita y control territorial.

*Contenido elaborado por Coltabaco SAS afiliada de Philip Morris International

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FUENTE Coltabaco SAS