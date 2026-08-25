Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Principal aeropuerto venezolano retomará operaciones en septiembre en terminal temporal

Guardar

Caracas, 25 ago (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela, que sirve a Caracas y fue afectado por los sismos del pasado 24 de junio, anunció este martes que retomará operaciones de vuelos comerciales el próximo 1 de septiembre en terminales temporales.

En un comunicado, el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) pidió a los pasajeros comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar la reprogramación de sus vuelos hacia los terminales temporales. EFE

Últimas Noticias

Venezuela reubicará a alumnos de 91 centros afectados por sismos para próximo año escolar

Infobae

'El Mago Pop' visita las instalaciones de la NASA en Houston

Infobae

El guatemalteco Wingston González gana el Premio de Literaturas Indígenas de América

Infobae

Un muerto y un herido en incidente en un bloque de hidrocarburos en Argentina

Infobae

El aeropuerto de Pereira reanuda los vuelos dos semanas después del terremoto en Colombia

Infobae