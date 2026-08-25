Principal aeropuerto venezolano retomará operaciones en septiembre en terminal temporal

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Caracas, 25 ago (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela, que sirve a Caracas y fue afectado por los sismos del pasado 24 de junio, anunció este martes que retomará operaciones de vuelos comerciales el próximo 1 de septiembre en terminales temporales.

En un comunicado, el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) pidió a los pasajeros comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar la reprogramación de sus vuelos hacia los terminales temporales. EFE