El Betis provoca otro enfado temprano de Mestalla

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El Real Betis Balompié ha ganado este martes por 0-1 en su visita al Valencia CF, gracias a un bonito gol de Pablo García, en un partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports y que ha provocado otro enfado de la afición 'che' en el recién empezado curso 2026-27.

En el Estadio de Mestalla, tres días después del 0-0 cosechado por los locales ante el RC Celta de Vigo, esta cita parecía otro quebradero de cabeza para Carlos Corberán. Aun así, sus pupilos empezaron bien el encuentro, pues Ryunosuke Sato generó peligro y en el 13' ya incordió al portero Álvaro Valles con un difícil derechazo raso a media vuelta.

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Por parte visitante, en la primera mitad no hubo mucha historia más allá de un par de centros con veneno poco antes del descanso, primero de Antony dos Santos y después de Rodrigo Riquelme, pero sin rematador. El principio del segundo acto prolongó el ritmo en general plomizo, hasta que ambos entrenadores realizaron sustituciones para agitar el avispero.

Troy Parrott, reciente fichaje bético, entró al campo en el 71' y ya creó peligro en el 72' con un tiro que se fue desviado por la izquierda. En una tardía pausa para la hidratación, Manuel Pellegrini introdujo en el césped a Pablo García y éste acabó dándole el triunfo a los suyos con su diana en el 83', contragolpe nacido en el propio área verdiblanca.

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El mismo Pablo García despejó el balón de cabeza hacia su espalda y Parrott lo domó para canalizar la jugada, que cogió impulso con un pase hacia la banda izquierda para la carrera de Fran García; su centro rápido se dirigió al interior del área 'che' y Pablo García voleó a bote pronto para enviar esa pelota al fondo de la red y junto al poste.

La réplica casi inmediata estuvo en botas de Umar Sadiq, que se coló entre la zaga rival por la izquierda del área, recortó para dentro y vio a Valles taponar su derechazo a bocajarro con una vital salida. Pese al largo tiempo de descuento, los pupilos de Corberán consumaron su derrota y tienen un único punto en la tabla; en cambio, el Betis ya luce seis.

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