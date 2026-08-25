Los socialistas organizan entre el 9 y el 17 de octubre primarias para candidato de 2027

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París, 25 ago (EFE).- El Partido Socialista (PS) francés anunció este martes que organizará unas primarias para elegir candidato para las presidenciales de abril-mayo de 2027 entre el 9 y el 17 de octubre de 2026 en las que podrán participar otras formaciones, entre ellas Place Publique, liderada por el eurodiputado Raphaël Glucksmann y que es aspirante al Elíseo.

"Bautizado como 'Elegir 2027' (Choisir 2027), este proceso está abierto a los militantes de los partidos participantes, pero también a todos los simpatizantes, quienes podrán inscribirse en una plataforma común para votar hasta tres días antes del comicio", explicó en un comunicado el PS.

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Hasta el momento, han oficializado su candidatura a las primarias la exaspirante al Elíseo en 2007 y antigua ministra Ségolène Royal; los diputados Jérôme Guedj y Philippe Brun; y Glucksmann, a quien los sondeos dan el mejor resultado entre los socialdemócratas, con un 10 %.

Las primarias se celebrarán mediante un sistema electrónico uninominal a dos vueltas: del viernes 9 de octubre de 2026 a las 8:00 horas al sábado 10 de octubre de 2026 a las 20:00 horas para la primera vuelta, y del viernes 16 de octubre a las 8:00 horas al sábado 17 de octubre a las 20:00 horas para la segunda.

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Podrán habilitarse puntos de votación físicos en cada departamento, aunque el sufragio seguirá siendo electrónico, mediante una tableta dispuesta en una cabina electoral.

Las candidaturas a estas primarias podrán registrarse del 1 al 15 de septiembre de 2026.

"Más allá de la militancia, todos los ciudadanos franceses que se reconozcan en el marco de esta convocatoria podrán participar abonando una contribución de 15 euros. Se ha fijado una tarifa reducida de 10 euros para personas exentas de impuestos y estudiantes, bajo declaración responsable", indicó el partido de la rosa.

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El PS ha tenido suerte dispar con los procesos de primarias que ha celebrado en las últimas presidenciales. En 2017, escogió a Benoît Hamon, que cosechó algo más de un 6 % de los votos, mientras que en 2012 el elegido fue François Hollande, quien terminó venciendo al conservador Nicolas Sarkozy.

En 2022, la formación optó por una votación interna entre sus militantes para investir a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien firmó el mayor descalabro en la historia del partido al obtener un 1,75 % de los sufragios. EFE

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