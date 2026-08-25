Ministros españoles se contradicen sobre si hubo avisos de la entrada masiva en Ceuta

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Madrid, 25 ago (EFE).- Los ministros españoles de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han mantenido este martes versiones contradictorias sobre si los servicios de inteligencia avisaron o no de que se preparaba una entrada masiva de migrantes a la ciudad de Ceuta desde Marruecos, como finalmente ocurrió el 30 y el 31 de julio.

La ministra de Defensa insistió este martes en el Congreso en que el Centro Nacional de Inteligencia informó el día 29 de julio a la representación del Gobierno en Ceuta de que había una convocatoria en redes sociales para la entrada irregular a nado de migrantes desde Marruecos.

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Sería "aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino", según Robles, la que conmemoraba la llegada al trono del rey Mohamed VI.

"Evidentemente, los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras, pero no hace falta muchas veces ir a informes manuscritos de servicios de inteligencia", recalcó la titular de Defensa.

Añadió que no le corresponde a ella hablar de Marruecos. "El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho. No me corresponde a mí, ni lo voy a hacer, pero lo que no voy a aceptar de ministros del país vecino es que cuestionen la españolidad de Ceuta y Melilla", enfatizó.

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La ministra reconoció que hay muchas cuestiones sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta que nunca se conocerán, si bien insinuó que detrás puede haber actores interesados que, probablemente, hayan favorecido la crisis o la estén utilizando para desestabilizar España y la Unión Europea.

Por su parte, el ministro del Interior volvió a subrayar que no hay ningún informe que "atisbara" la entrada masiva de más de 80.000 personas en la ciudad española, fronteriza de Marruecos.

De haber "vislumbrado" esa situación, argumentó Grande-Marlaska en rueda de prensa, se habrían tomado, "por sentido común", todas las medidas extraordinarias y excepcionales necesarias.

El ministro defendió el trabajo "extraordinario" de todos los servicios de información españoles y subrayó que, en la gestión de lo sucedido en Ceuta, las fuerzas de seguridad están trabajando "a fondo" y con un cumplimiento "estricto" de la ley.

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Pero insistió en que "no había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció", que varias decenas de miles inmigrantes cruzaran la frontera.

Grande-Marlaska apuntó que, si se hubiera tenido conocimiento previo, se habría elevado la información a "las más altas instancias", más si se tiene en cuenta que 10.000 personas entraron también de manera masiva en 2021.

Sí admitió el ministro que, en los siete días previos a la entrada masiva, las autoridades marroquíes interceptaron a un millar de migrantes, entre ellos menores de edad, que trataban de acceder a nado a la costa ceutí, una situación completamente "ajena" a la realidad de las 80.000 que entraron en solo veinticuatro horas.

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"Algo extraordinario, excepcional y evidentemente difícil de imaginar", zanjó. EFE