El estreno mundial del documental sobre los Hollywood Vampires abre el Festival de Boston

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Nueva York, 25 ago (EFE).- El estreno mundial del documental 'Unleashed Spirits: The Rise of the Hollywood Vampires', del director Daniel E. Catullo sobre los famosos integrantes de la banda Hollywood Vampires (Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry y Tommy Henriksen), abrirá la edición 42 del Festival de Cine de Boston (Massachusetts), del 17 al 21 de septiembre.

El filme cuenta cómo surgió el grupo, que toma su nombre de un club nocturno de los años 70 que Cooper y otras grandes estrellas del rock de la época frecuentaban en Hollywood, señala este martes el diario The Boston Globe.

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Indica además que en homenaje a esos días, Cooper, junto con Depp y Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, formaron la conocida banda, que lanzó su primer disco en 2015 y que actualmente ofrece conciertos por toda Europa.

El público conocerá cómo artistas de mundos muy diferentes encontraron un refugio común en la música, donde simplemente son compañeros.

Cooper, Perry, Henriksen y Catullo participarán en una sección de preguntas y respuestas al final del documental.

En la agenda del festival también figuran, entre otros, los estrenos mundiales de la comedia 'Bolio', al que asistirán el director, Jim Issa, y los actores Gabriel Hogan y Emily Tarver, y de 'A Minor Time', un drama que llevará al evento a su directora, guionista y protagonista, Tina Alexis Allen, junto con los miembros del reparto William Sadler, Chloe Guidry y Judee Wales.

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En la clausura se presentará la película de misterio religioso 'Little Audrey', del director Michael Mailer. EFE