EE.UU. reporta sus dos primeras muertes confirmadas por sarampión en 2026

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Washington, 25 ago (EFE).- Autoridades sanitarias del estado de Pensilvania, en el este de Estados Unidos, reportaron las dos primeras muertes por sarampión en ese territorio en 35 años y las únicas contabilizadas en el país en lo que va de 2026 por la enfermedad, que ya deja 2.777 casos confirmados este año, el mayor número desde 1991.

El Departamento de Salud de Pensilvania informó en un comunicado que "ambas personas no estaban vacunadas" y recordó que la "mejor protección contra el sarampión es contar con la vacunación completa".

La entidad especificó que los fallecidos eran residentes del condado de Lancaster, que alberga el asentamiento amish más antiguo de EE.UU., una comunidad conocida por vivir separada del mundo exterior y seguir sus propias normas religiosas y sociales.

Sin embargo, las autoridades insistieron en que, por motivos de privacidad, "no divulgarán detalles adicionales que pudieran permitir la identificación personal" de los afectados.

"Debido a que el sarampión estuvo prácticamente erradicado en el estado durante más de tres décadas, la gente no está familiarizada con esta enfermedad y no comprende del todo su posible gravedad", advirtió la secretaria de Salud de Pensilvania, Debra Bogen.

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La funcionaria resaltó la necesidad de que las personas entiendan que la vacuna triple vírica (MMR) "es segura y ofrece la mejor protección de la que disponemos contra el sarampión", dijo sobre el medicamento combinado que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

En lo que va de 2026, Pensilvania ha confirmado 393 casos de sarampión en 28 condados.

Hasta el 20 de agosto, EE.UU. había registrado 2.777 casos en unos 46 estados y el Distrito de Columbia, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que no incluyó registros de muertes en su comunicación del viernes pasado.

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Esta cifra representa 211 infecciones más que en el reporte de una semana antes. Este número de contagios ya supera el total de 2.289 reportados en todo 2025, cuando se registraron tres muertes en el año. La gran mayoría de los enfermos de 2026 (94 %) no están vacunados o su estatus de inmunización es desconocido.

Según los CDC, se han producido 36 nuevos brotes, con la mayor cantidad de casos en los estados de Carolina del Sur (670), Utah (526), seguidos por Pensilvania, que hasta el día 20 pasado reportaba 371 contagios.

El récord ocurre en medio de una caída en los índices de vacunación en los niños de nivel preescolar, que descendió del 95,2 % en el ciclo escolar de 2019 a 2020 al 92,4 % en el año escolar de 2025-2026, dejando a aproximadamente 280.000 alumnos en "situación de riesgo" durante ese periodo, agregó la entidad.

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Esto ocurre en medio de políticas implementadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que cuestionan las vacunas, entre ellas una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 las enfermedades contra las que el Gobierno federal recomienda vacunar a todos los niños y establece nuevas categorías para otras inmunizaciones. EFE