Agenda informativa multisoporte América para el martes 25 de agosto de 2026

Guardar

ESTADOS UNIDOS

- Ante el recrudecimiento de la guerra comercial y política con EE.UU. y en medio de un creciente ambiente de tensión por lo que Canadá considera amenazas a su soberanía, el Gobierno canadiense empezó a planificar medidas económicas para contrarrestar la última ronda de aranceles impuesta por la Administración del presidente Donald Trump. (foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

- El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, realiza un anuncio en la Torre de la Libertad (Freedom Tower), emblemática para exiliados de Cuba, mientras intenta persuadir a los votantes latinos con su apoyo a la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la región. (foto)(vídeo)

- Amnistía Internacional (AI) entrega 27.000 cartas escritas para el artista y expreso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara durante los cinco años que estuvo encarcelado en Cuba, de donde salió el pasado 18 de julio para viajar a Miami, en un evento en una galería de esa ciudad en el que hablará del arte como herramienta para el cambio social. (foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

- Dos astronautas de la NASA realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para realizar tareas de mantenimiento rutinario, incluidos los preparativos para la futura desorbitación del laboratorio espacial. (foto)(vídeo)

- La argentina Maia Reficco y el español Fernando Lindez protagonizan 'The Last Sunrise', un romance de verano que encuentra en los paisajes de Mallorca algo más que un escenario y que aborda, entre historias de amor, enfermedad y pérdida, la necesidad de preservar la isla frente al turismo excesivo. (foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

- Georgia y Oklahoma celebran primarias para el Congreso de noviembre.

- El Consejo de Seguridad debate el impacto de los conflictos armados en la seguridad alimentaria.

CANADÁ

- Canadá empieza a planificar medidas económicas para contrarrestar la última ronda de aranceles de Trump, en medio de tensión por lo que ve como amenazas a su soberanía.

MÉXICO

- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (Foto) (Video)

- Se cumplen quince años del incendio en el Casino Royale, en Monterrey (Nuevo León), y apenas hay una sentencia entre veinticinco implicados. (Foto)

- La seguridad, y su percepción, se vuelve factor clave de competencia entre los destinos turísticos mexicanos. (Foto) (Video)

- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con la tasa de desempleo del segundo trimestre de 2026, tras el 2,6 % en el primero y el 54,8 % de informalidad.

PUBLICIDAD

- La Universidad Iberoamericana realiza una análisis sobre los desafíos de la propuesta de restringir el uso de celulares en escuelas de educación básica en México.

- Organizaciones civiles presenta el cuadernillo ‘Propuestas de Impuestos Saludables: por más derechos y cuidado en México.

- La serie ‘Hotel todo incluido’ se estrena en agosto con José Eduardo Derbéz y Sofía Castro, quienes hablan con EFE de la influencia familiar en el cine nacional mexicano. (Foto)

CUBA

- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó este martes "en los términos más enérgicos" la extensión por un año más de la Ley de Comercio con el Enemigo de Estados Unidos, base legal del embargo contra la isla.

PUBLICIDAD

GUATEMALA

- Se inicia el juicio por el asesinato en 2004 del defensor de derechos humanos Florentín Gudiel Ramos.

COLOMBIA

- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el traslado de veinte presos que estaban recluidos en cárceles de Barranquilla a otras penitenciarías del país, en un intento por controlar la criminalidad.

- Naylea Barros, excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el departamento del Magdalena, denunció un atentado cuando se desplazaba en su vehículo por Santa Marta, ataque del que salió ilesa.

- En el pueblo natal de García Márquez, el Tren de la Cultura llega a la estación inmortalizada por el nobel, donde decenas de niños suben al vagón que acerca el arte a comunidades del norte de Colombia. (Foto) (Video)

PUBLICIDAD

PERÚ

- El expresidente Ollanta Humala habla con la prensa extranjera, tras su salida de la cárcel el pasado 31 de julio, al anularse su condena de quince años por lavado de dinero. (Foto) (Video)

PARAGUAY

- Seguimiento de la huelga médica en el sector público por mejoras salariales, laborales y de insumos.

ARGENTINA

- Argentina publica sus estadísticas de turismo internacional del pasado mes de julio.

DEPORTES

Guatemala.- El Municipal recibe al Motagua en la Copa Centroamericana de la Concacaf, en busca de asegurar el liderato de su grupo. (Foto)

Guatemala.- Previa del partido entre el Xelajú MC ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador, por la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Honduras.- Previa del duelo entre el Marathón (Honduras) y Real Estelí (Nicaragua) por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Ecuador.- Crónica del partido de vuelta entre el ecuatoriano Independiente del Valle y Deportes Tolima de Colombia por los octavos de final de la Copa Libertadores de la Conmebol. (Foto)

Perú.- Panam Sports, la organización deportiva panamericana, realiza en Lima un foro sobre mujeres en el deporte, con diversos participantes, entre los que se destaca el velocista jamaiquino Asafa Powell. (Foto). EFE

mesaamerica@efe.com

ma/lnm