Irán afirma que la campaña económica de EEUU ataca la soberanía de los países

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Teherán, 25 ago (EFE).- Irán afirmó este martes que la operación ‘Paria Económico’ con la que Estados Unidos busca cortar los lazos económicos de la República Islámica con otros países es un “acoso sistémico” que afecta a la soberanía de los países.

“Cuando un matón declara que todos los bancos, empresas, puertos y gobiernos deben elegir entre obedecer los caprichos de Washington o enfrentarse a la venganza estadounidense, esto ya no se limita solo a Irán”, dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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El diplomático consideró que la operación ‘Paria Económico’ anunciada ayer por Estados Unidos “trata de aniquilar las normas más fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, a saber, el respeto a la igualdad soberana y a la autodeterminación de todos los Estados”.

“Ningún Estado que se precie y que valore su soberanía y sus intereses nacionales aceptará la normalización de tal anarquía a gran escala y de tal acoso sistémico”, continuó.

Bagaei afirmó que Canadá está “aprendiendo esa lección” dada la guerra comercial en la que se encuentra envuelta con Estados Unidos.

Estados Unidos anunció ayer la operación ‘Paria Económico’ para cortar “todas las opciones económicas” de Irán con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica a casi seis meses desde el inicio de la guerra.

Irán dijo antes del anuncio de las sanciones que considerará como un “enemigo” a cualquier país que colabore “en la guerra económica” de Estados Unidos.

La guerra entre Irán y Estados Unidos se acerca a los seis meses de duración con el conflicto encallado, las negociaciones detenidas y las amenazas estadounidenses de redoblar la presión económica contra Teherán. EFE