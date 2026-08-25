México descarta "crisis" en Mexicali tras alerta de EEUU por "posible amenaza"

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Ciudad de México, 25 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes que exista una situación de crisis en Mexicali (Baja California, norte), ciudad fronteriza con Estados Unidos, después de que Washington emitiera una alerta ante una "posible amenaza".

"Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada y, pues, con información de sus propias agencias la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta", explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

"No, no, no hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente, pues, de estar atentos y con vigilancia en Mexicali", sostuvo.

La gobernante mexicana señaló que el Gabinete de Seguridad federal y las autoridades de Baja California mantienen vigilancia ante la advertencia estadounidense, aunque insistió en que no existe información sobre una amenaza concreta.

"No hay algún tema en específico de crisis", afirmó.

Estados Unidos suspendió este martes sus actividades gubernamentales y los viajes de su personal a Mexicali, capital de Baja California y fronteriza con Calexico (EE.UU.) debido a información sobre una "posible amenaza", cuya naturaleza tampoco detalló.

"Debido a información sobre amenazas, las actividades del Gobierno de los EE.UU. en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos este 25 de agosto", indicó la alerta difundida por el Consulado General estadounidense en Tijuana.

Washington pidió además a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales en Mexicali, buscar refugio en caso de algún incidente, seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas y permanecer atentos a los medios locales.

Sheinbaum aseguró que las autoridades mexicanas tampoco cuentan hasta ahora con más detalles sobre el origen de la advertencia.

De acuerdo con medios locales, el grupo criminal conocido como 'Los Rusos' tenían planeado atentar este martes contra instalaciones de la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República de Mexicali.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó por su parte del refuerzo de los operativos de seguridad en la ciudad en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

"Las acciones de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente para proteger la tranquilidad de las familias mexicalenses", afirmó en redes sociales.

La advertencia se suma a otras alertas emitidas por Washington ante episodios de violencia en México.

Desde agosto de 2025, el Departamento de Estado mantiene recomendaciones de no viajar a seis estados mexicanos y de extremar precauciones en otras regiones por riesgos relacionados con homicidios, secuestros, robos y extorsiones. EFE

(foto)