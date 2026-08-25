Expresos políticos piden a Delcy Rodríguez permitir que ONU verifique cifras de liberados

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Caracas, 25 ago (EFE).- Un grupo de expresos políticos solicitó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que permita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificar las listas de las excarcelaciones que se han dado desde enero pasado en el país y que el Gobierno cifra en 1.046, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Pareciera que es una lotería los procesos de excarcelaciones, el Gobierno interino no ha publicado las listas de los excarcelados", dijo este martes a EFE Carlos Julio Rojas, miembro de la Red de Expresos políticos por la Democracia (RED).

Rojas recordó que Rodríguez anunció el pasado enero que llamaría al alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, para que verificara las listas de los liberados, pero aseguró que hasta la fecha eso "no se ha cumplido".

"Y eso nosotros lo podemos confirmar por la reunión que tuvimos el viernes (pasado) con representantes de la oficina en Caracas", añadió Rojas.

Según una nota de prensa de RED, en la reunión participaron el exdiputado Williams Dávila; el director del portal de noticias Punto de Corte, Nicmer Evans, y otros activistas como José Riera, Nathan Ali Barillas Ramírez, Angel Godoy y Félix Perdomo, además de Rojas.

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Asimismo, planteó que la oficina del Alto Comisionado participe también en el proceso de negociaciones que mantienen el chavismo y la oposición, así como la creación de una comisión mixta que visite los centros penitenciarios.

Red, conformada por cerca de un centenar de expresos políticos, también propuso la implementación de "una política de reparación integral que elimine antecedentes penales y frene la estigmatización financiera, como el bloqueo de cuentas bancarias, contra las víctimas de detenciones por motivos políticos".

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En ese sentido, Dávila dijo que el proceso debería incluir el "reconocimiento formal de las víctimas, indemnizaciones por los daños ocasionados, recuperación de bienes, atención psicológica y médica, reintegración familiar, pensiones especiales".

Según dijo este lunes Delcy Rodríguez, 1.046 venezolanos han sido liberados desde enero de 2026.

Hasta junio pasado, la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos en el país, había verificado la liberación de 894 presos políticos desde enero.

Las últimas excarcelaciones ocurrieron a mediados de este mes de agosto, cuando el Gobierno anunció la liberación de 131 personas.

Foro Penal dijo entonces que pudo verificar 81 excarcelaciones, mientras que la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizó, por su parte, 105. EFE