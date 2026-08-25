Brasil se compromete a restaurar 163.000 km² de tierras degradadas hasta 2030

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São Paulo, 25 ago (EFE).- Brasil se comprometió a restaurar más de 163.000 kilómetros cuadrados de tierras degradadas hasta 2030, en el marco de la COP17 de la ONU sobre Desertificación, que se celebra en Mongolia, informaron este martes fuentes oficiales.

El país suramericano prevé recuperar toda esa superficie mediante la rehabilitación de vegetación nativa, sistemas agroforestales y acciones en unidades de conservación, territorios indígenas y cuencas hidrográficas, según señaló el Gobierno en una nota.

Además, pretende impulsar medidas de "prevención, conservación y gestión sostenible" sobre otros 3,51 millones de km².

Estos compromisos forman parte de la meta voluntaria de Brasil para alcanzar la neutralidad de la degradación de la tierra, anunciada por el ministro de Medioambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco, en la COP17 sobre Desertificación.

Cerca de un tercio del territorio brasileño, equivalente a aproximadamente 2,3 millones de km², presenta algún nivel de degradación, según el Índice de Degradación de la Tierra, citado por el Gobierno.

Por otro lado, Brasil tiene cada vez más áreas con clima semiárido, de acuerdo con el Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales, que indica que las zonas bajo condiciones de aridez aumentaron, en promedio, alrededor de 75.000 km² por década.

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Este fenómeno ha afectado principalmente a dos ricos biomas brasileños: la Caatinga y el Cerrado.

A ello se suman los efectos del cambio climático.

La Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico de Brasil prevé una reducción de los caudales de los ríos en la mayoría de las regiones hidrográficas, especialmente en el norte, donde se ubica la Amazonía, y el noreste, que son, además, las dos zonas más pobres del país.

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La crisis climática amenaza no solo la biodiversidad y la cantidad de agua disponible para el consumo y la actividad humana, sino también a la capacidad productiva de las áreas agrícolas.

En este contexto, cerca de 39 millones de brasileños viven en 1.649 municipios ubicados en zonas susceptibles a la desertificación o en sus alrededores, según el Ejecutivo, que también ha prometido eliminar la deforestación ilegal hasta 2030. EFE