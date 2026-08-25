Apple renueva su ordenador Mac Studio con los procesadores M5 Max y M5 Ultra, centrados en IA y rendimiento profesional

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Apple ha presentado su nuevo ordenador de mesa Mac Studio, que llega un salto de rendimiento gracias a los procesadores M5 Max y el nuevo M5 Ultra, que ofrecen altas capacidades en Inteligencia Artificial (IA) así como gráficos más rápidos para tareas profesionales exigentes.

Junto a sus nuevos procesadores M6 y M5 Ultra, además del nuevo Mac mini, la compañía estadounidense ha dado a conocer este martes su nuevo ordenador de sobremesa más potente, que mantiene su característico diseño compacto en formato cuadrado y con el acabado metalizado en plata.

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Concretamente, Apple ha subrayado que esta nueva versión del Mac Studio sobresale por mejorar sus capacidades de IA, ofreciendo un rendimiento 4,3 veces más rápido, así como un almacenamiento dos veces más rápido y unos gráficos 1,8 veces más rápidos.

MAC STUDIO CON M5 MAX

Esto se debe a las dos opciones de procesadores que equipa. Por un lado, el Mac Studio con el procesador M5 Max ofrece una CPU de 18 núcleos -divididos en seis supernúcleos y doce núcleos de rendimiento-, una GPU de hasta 40 núcleos con Neural Accelerators integrados en cada núcleo y hasta 128 GB de memoria unificada para agilizar los procesos profesionales a la hora de procesamiento de IA como generar imágenes.

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Asimismo, también cuenta con tecnología de trazado de rayos por aceleración de 'hardware' de tercera generación, con lo que ofrece mayor velocidad y realismo de iluminación en los reflejos y sombras para procesos de diseño, efectos visuales y modelado 3D.

Junto a ello, cuenta con un motor multimedia que ofrece aceleración por 'hardware' para H.264, HEVC, ProRes y decodificación AV1, lo que facilita los procesos de gradaciones de color o el procesamiento de secuencias de vídeo.

Estas características hacen que, según Apple, esta opción de Mac Studio con el chip M5 Max está pensada para profesionales como músicos, fotógrafos, ingenieros de 'software' y diseñadores que trabajen con gráficos 3D y de movimiento en tiempo real.

MAC STUDIO CON EL NUEVO M5 ULTRA

Por su parte, la versión de Mac Studio con el recién presentado M5 Ultra ofrece una CPU de hasta 36 núcleos -compuesta de 12 supernúcleos y 24 núcleos de rendimiento-, una GPU de hasta 80 núcleos que incorpora por primera vez Neural Accelerators en un chip Ultra y una memoria unificada de 512 GB, junto con 1,2 TB/s de ancho de banda de memoria.

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Según la tecnológica, estas capacidades avanzadas permiten que los usuarios puedan ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) íntegramente en el dispositivo, además de conseguir que la codificación de IA se procese significativamente más rápido y las herramientas de generación de imágenes creen resultados "al instante".

Siguiendo esta línea, los de Cupertino también han matizado que los nuevos Mac Studio son una plataforma potente para el ecosistema de investigadores y desarrolladores de IA, que utilizan a diario entornos avanzados de macOS.

En este sentido, se ha referido al entorno Core AI, que permite crear, ejecutar e implantar modelos de IA en los chips de Apple para utilizarlos de forma local. También ha mencionado el entorno de aprendizaje automático de código abierto de Apple MXL, que permite entrenar y ajustar modelos con alta eficiencia.

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Este Mac Studio cuenta con el motor multimedia "más capaz" de la compañía, por lo que permite reproducir hasta 33 secuencias ProRes 422 8K a 30 f/s de forma simultánea en el M5 Ultra. Con todo ello, Apple asegura cumplir las necesidades de creativos, desarrolladores, investigadores de IA y científicos de datos, entre otros profesionales, para tareas de alta exigencia.

CONECTIVIDAD Y ALMACENAMIENTO

En cuanto a su conectividad, es compatible con WiFi 7 y Bluetooth 6, además de contar con puertos Thunderbolt 5 que permiten su conexión con sistemas de almacenamiento externo ultrarrápido, chasis de expansión PCIe o soluciones de hub para cargas de trabajo más intensas. Así, alcanza velocidades de transferencia con hasta 120 Gb/s de ancho de banda.

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Además, los puertos Thunderbolt 5, junto con el sistema acceso directo remoto a la memoria (RDMA), también permiten agrupar varios equipos Mac Studio para ampliar su rendimiento hasta 3 veces (juntando cuatro equipos), por ejemplo, para tareas de inferencia de IA.

En lo relativo al almacenamiento, es hasta dos veces más rápido gracias a la arquitectura SSD de última generación basada en PCIe Gen 6, que ofrece "las velocidades de lectura y escritura más altas del sector" ya sea para cargar proyectos, transferir archivos o ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño a gran velocidad.

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Con todo, estos nuevos ordenadores de sobremesa están impulsados con la nueva versión de sistema operativo macOS 27, por lo que incluyen las capacidades de su asistente renovado Siri AI, incluyendo la nueva búsqueda de Spotlight con Siri integrada y las funciones de Apple Intelligence.

Los nuevos Mac Studio están disponibles para su reserva a partir de este martes, aunque llegarán a los usuarios a partir del 22 de septiembre a partir de 3.029 euros para la versión con el chip M5 Max y 6.649 euros para la versión con el chip M5 Ultra.

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