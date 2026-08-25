Polonia ordena detener a 14 de los forenses rusos implicados en la tragedia de Smolensk

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Cracovia (Polonia), 25 ago (EFE).- El Tribunal de Distrito de Varsovia dictó este martes órdenes de detención contra 14 de los 40 peritos médicos rusos implicados en la investigación del accidente aéreo de Smolensk, en el que murió en 2010, entre otros dignatarios polacos, el entonces presidente de Polonia, Lech Kaczynski.

En declaraciones a la agencia polaca PAP, el portavoz de la Fiscalía, Przemysław Nowak, explicó que, además de las catorce detenciones, se ha lanzado una orden de búsqueda contra el resto de sospechosos para obligarlos a prestar declaración.

De las cuarenta peticiones interpuestas por la fiscalía, las autoridades judiciales concedieron catorce detenciones y denegaron veintiséis.

No obstante, seis de los rechazos no son firmes debido a los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía Nacional de Polonia, que serán dirimidos por el Tribunal Regional de Varsovia el próximo viernes 28 de agosto.

La medida impuesta, llamada "arresto de búsqueda", es una figura legal para los casos en los cuales los sospechosos se encuentran en paradero desconocido, en el extranjero o no responden a citaciones oficiales.

Cuando existe una orden de detención en ausencia, se pueden emitir órdenes nacionales e internacionales de detención para conducir a los imputados a declarar y prolongar el arresto si es necesario, como ocurre en el caso de la tragedia de Smolensk, en el que la parte rusa se ha negado a colaborar.

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En abril del año pasado, la Fiscalía Nacional de Polonia anunció la presentación de estas solicitudes de arresto contra más de cuarenta expertos médicos.

Los investigadores polacos detectaron irregularidades en las autopsias rusas, lo que motivó que la fiscalía abriera una investigación independiente tras concluir en 2018 unas exhumaciones que revelaron que restos de ocho de los cuerpos habían sido intercambiados de forma errónea.

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La tragedia de Smolensk ocurrió el 10 de abril de 2010, cuando el avión presidencial polaco Tu-154M se estrelló en Rusia, causando la muerte de 96 personas, incluidos el presidente polaco Lech Kaczyński y altos mandos militares.

Para esclarecer los hechos, en 2019 se conformó un equipo internacional de expertos procedentes de Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y Hungría. EFE