La jurista Madise, única candidata a presidencia estonia en elecciones de próxima semana

Guardar

Riga, 25 ago (EFE).- Ülle Madise, la actual canciller de Justicia de Estonia, es la única candidata a la presidencia del país báltico en las elecciones que se celebrarán el miércoles de la semana que viene en el país báltico mediante una votación en el Riigikogu, el Parlamento unicameral estonio, informó este martes la Comisión Electoral Nacional en un comunicado.

El periodo de registro de candidatos finalizó el lunes por la tarde y este martes la Comisión Electoral se reunió para formalizar el registro de candidatos.

Dado que Madise fue nominada por 75 miembros del Parlamento de un total de 101, más que suficiente para ser elegida, el resto de posibles aspirantes renunció a postularse.

Al igual que en la vecina Letonia, el presidente de Estonia es elegido por el Parlamento, mientras que en Lituania el presidente es elegido mediante voto popular.

La primera vuelta de las elecciones para la presidencia tendrá lugar en el Riigikogu el miércoles 2 de septiembre a las 12:00 hora local (09:00 GMT) y para ser elegida, Madise necesita obtener el apoyo de al menos dos tercios de los miembros, es decir, 68 diputados.

PUBLICIDAD

Si contra todo pronóstico no obtuviera la mayoría requerida se celebraría una segunda vuelta al día siguiente a la misma hora.

Madise, de 51 años, sería la segunda mujer en ocupar la jefatura de Estado de Estonia, papel que desempeñó entre 2016 y 2021 antes que ella Kersti Kaljulaid, predecesora de Alar Karis, quien ha ocupado el cargo de presidente los últimos cinco años y decidió no presentarse a un segundo mandato.

PUBLICIDAD

La jurista, nacida en Tartu, en el sureste de Estonia, fue nombrada por el Parlamento como canciller de Justicia en 2015 para siete años. En diciembre de 2021 fue reelegida al frente de esta institución constitucional independiente.

Como canciller de Justicia, ha ejercido una función similar a la de una superdefensora del pueblo.

Madise se encargaba de velar por una aplicación de las leyes conforme a la Constitución, supervisar el respeto de los derechos humanos, investigar casos de discriminación y elaborar informes anuales sobre el respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho en este país miembro de la OTAN y de la Unión Europea (UE).

PUBLICIDAD

Para ser elegida presidenta de Estonia, la candidata, hija de un exjuez del Tribunal Supremo y casada con Lauri Madise, también juez, ha prometido servir al país más septentrional de los tres Estados bálticos con "humildad" y "honor".

"Los liberales piensan que soy conservadora y los conservadores piensan que soy liberal. Esto muestra que no estoy de acuerdo en ser una activista en cualquier tema", destacó Madise en una entrevista con la radio pública ERR. EFE