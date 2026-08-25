Detienen a expresidente de Armenia y a su hijo bajo sospecha de corrupción

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(Actualiza con nuevos datos)

Tiflis, 25 ago (EFE).- El Servicio de Seguridad Nacional de Armenia detuvo este martes al expresidente de esta nación caucásica, Robert Kocharián, en el marco de una investigación por lavado de dinero, recepción de soborno y abuso de poder.

Según un comunicado difundido por el Comité Anticorrupción de Armenia, el organismo tiene "pruebas fidedignas" de que "la persona que ostentaba el cargo del presidente de Armenia" entre 1998 y 2008 utilizó su poder para apropiarse de bienes estatales y adquirir "propiedades valiosas" a precios significativamente inferiores a los del mercado.

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"Esta mañana, los órganos de investigación trasladaron al presidente Kocharián al Comité Anticorrupción", confirmó a la prensa Bagrat Mikoyán, jefe de gabinete del segundo presidente armenio.

El político opinó que "ha comenzado otro ataque de las autoridades contra el presidente Kocharián y su familia".

Posteriormente se supo que el exmandatario fue hospitalizado desde las instalaciones del Comité Anticorrupción donde tuvo una subida brusca de presión arterial.

Además, las autoridades practicaron registros en las viviendas del expresidente y de su hijo, Sedrak Kocharián, quien también fue detenido.

La portavoz del Comité Anticorrupción armenio, Marina Ojanjanián, declaró al medio digital 24News que en el marco de una causa penal por corrupción "se están llevando a cabo registros y otras acciones procesales en varias decenas de domicilios".

La víspera, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, sostuvo un enfrentamiento verbal con Levón Kocharián, otro de los hijos del expresidente y miembro del partido opositor Armenia, quien acusó al primer ministro de "traidor" que acabó con el Artsaj (nombre armenio del territorio de Nagorno Karabaj).

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Pashinián, por su parte, amenazó con enjuiciar a su padre y confiscarle sus bienes "para que no los hereden sus hijos y nietos".

El líder armenio también exigió a Kocharián hijo que justifique la procedencia de su fortuna millonaria. En respuesta, Kocharián acusó a Pashinián de despotismo y señaló que "esto contradice los estándares europeos, la democracia".

Levón Kocharián opinó hoy que la detención de su padre y los registros policiales podrían estar relacionadas con sus palabras, aunque aseguró que ya se había expresado en estos términos en el pasado.

Paralelamente, los medios armenios información sobre la detención de Serzh Sargsián, el tercer presidente de Armenia, quien sustituyó a Kocharián y es ahora también investigado por corrupción.

Sargsián, según la prensa, fue llevado al Comité Anticorrupción, donde se encuentra desde hace varias horas sin que hayan trascendido los detalles de la acusación.

En las pasadas elecciones legislativas armenias del 7 de julio, en las que se impuso el partido gobernante Contrato Civil de Pashinián, el bloque Armenia logró un 9,92 % de los votos, logrando su inclusión en el Parlamento.

Durante la campaña electoral, Pashinián aseguró que "el ladrón debe estar en la cárcel" en alusión a Kocharián, que enfrenta varios cargos penales desde la llegada al poder del actual primer ministro en 2018.

A la vez, Pashinián, uno de los líderes de protestas antigubernamentales en Armenia en 2008, negó que la persecución de los expresidentes estuviera relacionada con motivos personales, en una aparente referencia al tiempo que pasó en la cárcel hace casi 20 años por sus convicciones políticas .EFE

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