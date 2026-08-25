Ocho países aplauden la retirada de Siria de la lista de EEUU de estados patrocinadores del terrorismo

Guardar

Ocho países árabes y musulmanes, incluidos los que conforman el Consejo de Cooperación del Golgo (CCG), han aplaudido este martes la decisión de Estados Unidos de retirar a Siria de su lista de estados patrocinadores del terrorismo, una medida anunciada en la víspera por la Administración Trump.

El Ministerio de Exteriores turco ha mostrado su "satisfacción" por esta decisión y, en particular, el "enfoque constructivo" tanto del Gobierno como del Congreso estadounidenses al tomar y respaldar esta medida.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, ha felicitado al Ejecutivo presidido por Ahmed al Shara y a la ciudadanía siria por un anuncio que supone superar "uno de los principales obstáculos para la recuperación económica y la reconstrucción" del país.

PUBLICIDAD

Ankara ha subrayado que lleva defendiendo "desde hace tiempo" la decisión hecha pública este lunes por el Tesoro de Estados Unidos y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que ponga "fin a las acciones agresivas que ponen en peligro" la posibilidad de una Siria "próspera", en una velada alusión a los recientes ataques de Israel contra territorio sirio.

En términos similares se ha manifestado el Gobierno de Jordania, al considerar la retirada de Siria de la citada lista como "un paso importante para apoyar los esfuerzos de la hermana República Árabe Siria en su reconstrucción (...) y hacer realidad las aspiraciones de su pueblo en materia de desarrollo y prosperidad".

PUBLICIDAD

El portavoz de Exteriores, Fuad al Majali, quien ha destacado los "esfuerzos" del presidente Donald Trump al tomar la decisión, ha reiterado asimismo el apoyo de las autoridades jordanas a la reconstrucción del país vecino mientras se garanticen "su unidad, seguridad, estabilidad y la integridad de su territorio y de sus ciudadanos, así como la protección de los derechos de todos los sirios".

El Consejo de Cooperación del Golfo, del que forman parte Arabia Saudí, Qatar, Omán, Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, ha celebrado la medida como "un avance positivo que respaldará los esfuerzos destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad" de Siria.

PUBLICIDAD

Para el grupo de seis países, la retirada de Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo permitirá "crear las condiciones adecuadas para impulsar los procesos de recuperación y desarrollo, de modo que se satisfagan las aspiraciones del hermano pueblo sirio hacia un futuro en el que prevalezcan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad".

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó este lunes de la retirada de Damasco de la citada lista, después de permanecer en ella durante 47 años, "conforme a la promesa del presidente Trump de rebajar las sanciones a Siria".

PUBLICIDAD

Los países incluidos en el listado no pueden acceder a ayudas estadounidenses, compra de armamento norteamericano ni importar ciertas mercancías y tecnologías, por lo que ahora se abre la puerta a que las empresas estadounidenses participen en la reconstrucción del país tras años de guerra.

El inquilino de la Casa Blanca ha sido uno de los principales valedores de las autoridades instauradas tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezada por el ahora presidente Ahmed al Shara.

PUBLICIDAD