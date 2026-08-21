Shein apunta al 1 de septiembre para su debut bursátil en Hong Kong, según medio

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Shanghái (China), 21 ago (EFE).- La plataforma de 'moda rápida' Shein apunta al próximo 1 de septiembre como fecha para su anticipado debut bursátil, que tendrá lugar en Hong Kong tras años de vaivenes, polémicas y planes frustrados para vender acciones en Nueva York y Londres, informó el diario hongkonés South China Morning Post.

Ese medio, que cita a fuentes anónimas, aseguró que esta nueva fecha supone un "pequeño retraso" con respecto a la que se manejaba hasta ahora, el 28 de agosto, y apuntó asimismo que abrirá la fase de reservas de acciones el próximo lunes, 24 de agosto.

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En cualquier caso, la compañía, que solicitó la confidencialidad en su proceso de salida a bolsa y censuró los calendarios en el folleto a inversores que remitió al parqué hongkonés, no ha confirmado oficialmente estas fechas.

De hecho, el mismo medio apuntó que aún se están negociando cuestiones clave como el tamaño de la operación, la valoración o los plazos, por lo que cualquiera de estos puntos sigue sujeto a cambios.

Se espera que Shein salga a bolsa con una valoración inferior a 30.000 millones de dólares, lo que supone un importante desplome con respecto a la que se estimaba en 2022, tras su antepenúltima ronda de financiación, de unos 98.200 millones.

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En las últimas semanas, la prensa económica ha avanzado que la plataforma textil podría recaudar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares con la venta de unos 342 millones de participaciones.

La firma fue fundada en la ciudad oriental china de Nanjing en 2012, aunque su fama no se dispararía hasta la pandemia de la covid-19, gracias al gran repunte de las ventas por internet en esos años. En 2022, trasladó su sede a Singapur, en parte para desmarcarse de sus raíces y optar así a una salida a bolsa en un parqué extranjero a partir del año siguiente.

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Sin embargo, tras ver frustrados sus planes para vender acciones primero en Nueva York y luego en Londres, en este último caso por la intervención en última instancia de los reguladores chinos, optó por escoger Hong Kong como término medio entre los inversores internacionales y las autoridades de su país de origen.

Shein, que produce principalmente en la provincia meridional china de Cantón y opera en unos 160 países y regiones, se convirtió en 2024 en el tercer mayor minorista de moda del mundo, por detrás de Nike y Adidas, pero también le puso en el punto de mira de las críticas por su impacto ambiental y laboral, por la venta de productos ilegales o por prácticas comerciales engañosas.

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Además, según las cuentas que divulgó por primera vez ante el parqué hongkonés, en los últimos meses ha sufrido el impacto del final de la exención de aranceles a los envíos de bajo valor -claves para su negocio- en EE. UU., una iniciativa a la que se sumó desde julio la Unión Europea (UE) para frenar la avalancha de importaciones baratas desde plataformas chinas como Shein, Temu o AliExpress. EFE