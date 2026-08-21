Al menos 46 fallecidos, 16 desaparecidos y 15 rescatados tras volcar una embarcación en el noroeste de Nigeria

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Al menos 46 personas han fallecido y 16 permanecen desaparecidas en Goronyo, noroeste de Nigeria, tras un accidente en el que una embarcación en la que viajaban 77 personas ha volcado. De ellas, 15 han sido rescatadas.

"Hasta el momento se han recuperado 46 cadáveres y 15 personas fueron rescatadas con vida", ha informado el portavoz del Comando de Policía del Estado de Sokoto, Ahmed Rufai, en declaraciones recogidas por el diario nigeriano 'Punch'.

Según el representante policial, "el equipo de rescate, integrado por buzos locales, la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA, por sus siglas en inglés), la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias (SEMA) y la Policía, continúa la búsqueda de las 16 personas restantes".

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Anotando que "77 personas se encontraban a bordo de la embarcación en el momento del incidente", el portavoz no ha apuntado a las posibles razones del suceso, cuyos motivos siguen siendo desconocidos mientras continúan las operaciones de rescate.