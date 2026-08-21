Trasladado de la cárcel a un hospital por orden judicial el ex primer ministro paquistaní Imran Jan

Guardar

El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan, encarcelado por un caso de corrupción, ha sido trasladado de la cárcel a un hospital en consonancia con la orden judicial del Tribunal Supremo ante las demandas presentadas por su familia, que habían expresado su preocupación por su estado de salud, tal y como ha informado su propio partido, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI).

"Gracias al esfuerzo de todos vosotros, hoy se realizará el chequeo y tratamiento de Imran Jan Sahib en presencia de su familia y sus médicos personales en el Hospital Al Shifa", ha anunciado el destacado miembro del PTI y ministro principal de Jáiber Pastunjua, Sohail Afridi, en un mensaje en redes dirigido a los simpatizantes del exmandatario.

PUBLICIDAD

Con todo, ha manifestado que éste es sólo "el primer paso hacia el éxito", pero ha instado a la masa social del partido a "hacer justicia" y lograr la excarcelación de Imran Jan "a través de la justicia judicial", lo que, ha considerado, constituiría un importante avance hacia el establecimiento y consolidación de "un poder judicial independiente".

"Vosotros elegisteis a Imran Jan para un Pakistán libre, próspero, desarrollado e independiente. Él siempre os ha apoyado. Si aún hoy Imran Jan se mantiene firme como una roca, es porque vuestra fuerza reside en vosotros. Sois su esperanza", ha manifestado.

PUBLICIDAD

Su traslado al hospital se ha producido bajo estrictas medidas de seguridad, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn', que apunta a más de 800 efectivos de diversas fuerzas del orden desplegados en la zona, citando una orden de seguridad emitida por la Policía de Islamabad.

El operativo tendría como objetivo, según el documento, proteger la vida, la propiedad y la dignidad de los ciudadanos; garantizar la seguridad contra actos terroristas; mantener el orden público, y asegurar la fluidez del tráfico.

El Supremo de Pakistán ordenó el traslado a un hospital del exmandatario el pasado martes, declarándose la sala "consciente de la obligación constitucional y legal del Estado, y por consiguiente del Tribunal Supremo, de salvaguardar la vida, la salud, la dignidad y la seguridad de las personas bajo custodia".

PUBLICIDAD

"Un preso no pierde, por el hecho de estar encarcelado, su derecho a un trato humano y a la atención médica necesaria", agregaba el auto, recogido por 'Dawn'.