Rubio recibe a canciller canadiense después de que Trump aplazara el arancel del 50%

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Washington, 20 ago (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunió este jueves con la canciller canadiense, Anita Anand, para reforzar la coordinación entre ambos países en materia de seguridad y prioridades económicas, en medio de las negociaciones para un acuerdo comercial y después de que el presidente, Donald Trump, aplazara tres días la entrada en vigor de nuevos aranceles del 50 % a productos canadienses.

Rubio informó del encuentro en su cuenta de X, donde señaló que se reunió con Anand "para fortalecer la coordinación entre Estados Unidos y Canadá en materia de seguridad compartida y prioridades económicas en nuestro hemisferio".

El encuentro entre Rubio y Anand se produce mientras Canadá y Estados Unidos intentan cerrar un acuerdo comercial que ponga fin a la actual disputa arancelaria. El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó el miércoles que las negociaciones habían registrado un "progreso significativo" y que Ottawa estaba cerca de concluir un pacto que garantice mejores condiciones para sectores estratégicos de la economía canadiense.

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La declaración de Carney se produjo después de que Trump asegurara que ambos países habían alcanzado un acuerdo para poner fin al conflicto comercial, aunque reconoció que todavía estaba pendiente la formalización de los documentos.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, dijo confiar en que el pacto protegerá a los trabajadores estadounidenses, mientras que el ministro canadiense de Comercio con EE.UU., Dominic LeBlanc, señaló que ambas partes trabajaban conjuntamente para ultimar el acuerdo.

La disputa comercial se remonta a comienzos de 2025, cuando Trump impuso aranceles del 25 % a buena parte de las importaciones canadienses y del 10 % a productos energéticos, a los que Ottawa respondió con medidas de represalia.

Aunque algunos gravámenes estadounidenses fueron eliminados en 2026, Washington mantuvo otras barreras y este verano elevó al 50 % los aranceles sobre determinados productos de acero, aluminio y cobre y anunció nuevos gravámenes del 50 % sobre una amplia gama de productos canadienses, en paralelo a la revisión del T-MEC. EFE

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