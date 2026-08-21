Fiscalía abre causa contra el argentino Cerimedo por "enriquecimiento ilícito" en Bolivia

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La Paz, 20 ago (EFE).- La Fiscalía de Bolivia informó este jueves que abrió otra investigación en contra del argentino Fernando Cerimedo por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, causa que se suma a un primer proceso en su contra por "feminicidio en grado de tentativa" contra su expareja.

Cerimedo fue detenido el martes en el aeropuerto principal de la región oriental de Santa Cruz, horas después de un ataque armado perpetrado por desconocidos en contra de Nadia Beller, su expareja, quien recibió al menos tres disparos.

Por este hecho, la Fiscalía imputó al argentino por el presunto delito de "feminicidio en grado de tentativa".

El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, explicó hoy en una rueda de prensa que se realizaron al menos cuatro allanamientos en viviendas que ocupaba Cerimedo en esta ciudad, sede del Gobierno y el Legislativo.

"Hicimos otro allanamiento en este lugar (el tercero). Evidentemente se ha colectado varios documentos, se encontró más de medio millón de bolivianos (unos 43.402 dólares al tipo de cambio actual)", además de dólares y euros, sostuvo Torrez.

Dijo además que se encontró documentación que será analizada y también se halló "una mini granja de bots" que fue confiscada.

"Estamos realizando allanamientos simultáneos, hay mucha información y mucha documentación, muchas personas nombradas que será citadas", adelantó el fiscal.

Los dos anteriores allanamientos se realizaron también en diferentes condominios de la zona sur de La Paz, y para el cuarto la comisión de fiscales y un grupo de policías llegaron a una vivienda donde supuestamente funciona una empresa de transferencia internacional de dinero que estaría vinculada con Cerimedo, según medios locales.

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La defensa de Cerimedo aseguró el miércoles que el caso es un "show político" para supuestamente "desestabilizar" al Gobierno de Rodrigo Paz, por el vínculo que tuvo en su momento Beller con el Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales (2006-2019).

El caso puso el foco en el vínculo entre el argentino y el presidente Paz, cuyos detractores, como Morales y el vicepresidente, Edmand Lara, aseguran que fue asesor personal del actual gobernante, una relación que el Gobierno boliviano niega en esos términos.

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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó el martes que Cerimedo fue "un colaborador cercano" de Paz durante la campaña para las elecciones generales de 2025 y que posteriormente "siguió colaborando" en algunos "temas concretos de comunicación", sin formar parte de la estructura del Estado.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente de Argentina, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario. EFE

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