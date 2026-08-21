Liga de Quito elimina a Mirassol en penaltis y jugará con Palmeiras en cuartos de final

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Quito, 20 ago (EFE).- El Mirassol de Brasil hizo sufrir este jueves a Liga Deportiva Universitaria de Quito, que se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores al imponerse por 5-4 en la tanda de penaltis, tras el empate 0-0 en los 90 minutos y el 1-1 de la ida, por lo que el conjunto ecuatoriano se enfrentará al también brasileño Palmeiras.

En la definición por penaltis, anotaron para Liga el brasileño Deyverson, el peruano Jesús Pretell, el ecuatoriano Michael Estrada, el uruguayo Gian Franco Allala y el chileno Fernando Cornejo, mientras que el portero Gonzalo Valle atajó el lanzamiento de Víctor Luis.

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Por los brasileños anotaron Alesson, Carlos Eduardo, Neto y Bruno Santos, mientras que Víctor Luis desperdició su cobro.

Durante los 90 minutos, el conjunto visitante tendió una telaraña defensiva en la que se enredó el 'Rey de Copas' de Ecuador, que incluso pudo quedar eliminado de no ser por la falta de precisión de los atacantes brasileños en el remate final.

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Al comienzo del partido, un mal pase del portero Gonzalo Valle estuvo a punto de terminar en gol, pero Shaylon se apresuró en el remate y el balón se marchó por el costado derecho.

Yanner Corozo no logró rematar en la boca del arco brasileño y el balón terminó en tiro de esquina, después de un disparo raso y potente de Josué Cuero.

Fernandinho también tuvo una clara ocasión de gol con un disparo desde fuera del área que se marchó junto al vertical derecho de Valle.

Corozo desperdició otra oportunidad al rematar de cabeza desde corta distancia, pero el balón salió desviado del arco defendido por Walter.

En la reanudación, Fernandinho buscó el gol con un potente remate, pero Valle respondió con una gran atajada y desvió el balón.

Durante el segundo tiempo, Mirassol mantuvo un planteamiento extremadamente defensivo y por momentos se replegó con todos sus jugadores al borde del área, aunque también encontró espacios para salir en rápidos contraataques.

Valle volvió a salvar a su equipo ante una acción de peligro de Denilson, quien sacó un colocado disparo a media altura que el portero ecuatoriano rechazó con una gran intervención.

André Luis no alcanzó a golpear con su cabeza un balón enviado desde el costado izquierdo, en otra ocasión de gol para el conjunto brasileño.

- Ficha técnica:

0. Liga Deportiva Universitaria de Quito: Gonzalo Valle; Josué Cuero (m.80, Gian Franco Allala), Ricardo Adé, Luis Segovia, José Carabalí; Jesús Pretell, Sebastián González (m.70, Alexander Alvarado), Fernando Cornejo, Ruddy Mina (m.46, Juan Rodríguez); Janner Corozo (m.52, Deyverson) y Michael Estrada. Entrenador. Gustavo Álvarez.

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0. Mirassol: Walter; Daniel, Oliveira, Machado, Gabriel; Víctor Luis, Denilson (m.90, Japa), Chico Kim (m.46, Neto); Shaylon (m.76, Alesson), Fernandinho (m.87, Carlos Eduardo) y André Luis (m.87, Bruno Santos). Entrenador: Rafael Guanaes.

Árbitro: Yael Falcón Pérez, de Argentina, amonestó a Denilson, Chico Kim, Adé, André Luis,

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, disputado este jueves en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Liga Deportiva Universitaria de Quito.