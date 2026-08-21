Pablo Alborán activa las alarmas sobre su estado de salud: "Acaban de diagnosticarme neumonía grave"

21/08/2026 Pablo Alborán. Revés para Pablo Alborán, que inmerso en la gira 'Global Tour KM0' con la que está recorriendo toda la geografía española para presentar su último álbum 'KM0' antes de llevar su show a Latinoamérica con paradas en países como México, Guatemala, Panamá, o Costa Rica, se ha visto obligado a cancelar su próximo concierto previsto para este viernes 21 de agosto en Ciudad Real por sus problemas de salud. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Revés para Pablo Alborán, que inmerso en la gira 'Global Tour KM0' con la que está recorriendo toda la geografía española para presentar su último álbum 'KM0' antes de llevar su show a Latinoamérica con paradas en países como México, Guatemala, Panamá, o Costa Rica, se ha visto obligado a cancelar su próximo concierto previsto para este viernes 21 de agosto en Ciudad Real por sus problemas de salud.

Ha sido el propio artista malagueño el que ha hecho saltar las alarmas sobre su estado al compartir un comunicado en su perfil oficial de Instagram revelando que "acaban de diagnosticarme una neumonía grave" y, "por indicación médica debo guardar reposo total durante los próximos días". "Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial, y espero que nos veamos muy pronto", ha añadido dirigiéndose directamente a todos aquellos que tenían entrada para su actuación en la ciudad manchega.

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Agradeciendo "de corazón" el interés por su salud en este momento tan complicado para él, ha hecho una petición a los medios de comunicación, reconociendo que le gustaría que "esta información se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria para los míos". "Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada", ha explicado, dejando claro que no hay motivos para alarmarse puesto que ya se encuentra en tratamiento para recuperarse cuanto antes.

"Ahora solo toca descansar, cuidarme y recuperarme bien para seguir disfrutando de todas las aventuras que nos quedan! Nos vemos muy pronto. Gracias por todo el cariño", ha concluido, confesando que a pesar de que "me da mucha rabia" y "siento los inconvenientes de esta cancelación; habíais agotado el concierto y viajado de lejos", debido a su neumonía "no puedo daros un concierto en estas condiciones, os merecéis el 200%". Voy a descansar unos días hasta recuperarme del todo. Un abrazo enorme", ha prometido.

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