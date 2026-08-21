Ucrania ataca una refinería al oeste de los Urales

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Moscú, 21 ago (EFE).- Ucrania atacó este viernes con drones de largo alcance una refinería en la región de Perm, en la parte europea de Rusia al oeste de los Urales, según informaron las autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.

"En la región de Perm las defensas antiaéreas repelen ataques de drones enemigos. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos", informó el Ministerio de Seguridad Territorial local, citado por la agencia rusa TASS, sin ofrecer más detalles.

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Según la agencia, en la capital regional se activaron las sirenas y se escuchan explosiones.

El canal independiente ruso Astra indicó que sobre la refinería Lukoil-Permenefteorgsintez se alza una columna de humo, información que confirmó el canal ucraniano Exilenova+, que publicó varios vídeos del humo sobre la ciudad.

La autoridad aeronáutica rusa Rosaviatsia señaló que el aeropuerto local restringió temporalmente sus actividades "para garantizar la seguridad de los vuelos".

Esta refinería ha sido anteriormente objeto de ataques ucranianos: la instalación sufrió daños el pasado 29 de julio, el 7 de mayo y el 30 de abril.

Durante la pasada noche el Ministerio de Defensa ruso reportó el derribo de 325 drones ucranianos de ala fija sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov. EFE