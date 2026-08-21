Canadá derrota a México y accede a la semifinal del Preclasificatorio como único invicto

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Guadalajara (México), 20 ago (EFE).- La selección de Canadá derrotó este jueves a México por 70-64 (23-18, 18-18, 16-17, 13-11) y se clasificó como único invicto a la semifinal del Preclasificatorio olímpico de baloncesto femenino.

Canadá enfrentará a Nueva Zelanda el sábado en la fase de los cuatro mejores equipos, en la que México irá ante Brasil.

En un partido en el que siempre estuvieron delante, las canadienses apagaron una reacción de las locales en el tercer cuarto y sumaron su tercer triunfo en tres salidas, para liderar el grupo B, delante de México (2-1).

Comandadas por Jasmine Bascoe, las canadienses mostraron una gran efectividad debajo del aro y trabajo perfecto en los tiros libres, además de registrar 14 puntos en la pintura, para imponerse en el primer cuarto por cinco unidades de diferencia.

México mejoró la defensa y empató 18-18 el segundo parcial.

En el tercero, el cuadro de casa se vio debajo por 54-45, pero detuvo la ofensiva rival por más de tres minutos y convirtió nueve puntos seguidos para acercarse 54-53. El segmento concluyó 17-16 en favor de las mexicanas, que quedaron tres puntos abajo.

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Inspirado al ver que podía luchar en igualdad de condiciones, el quinteto del entrenador Christian Pardo presionó y mantuvo la paridad hasta los finales. Cuando faltaba un minuto seguían con las mismas tres unidades de desventaja, pero dos tiros libres de Bascoe y uno de Sami Hill aseguraron la victoria de las visitantes.

Por Canadá, Jasmine Bascoe y Syla Sword anotaron 17 tantos cada una; por México, Mariana Valenzuela convirtió 16, con 11 rebotes.

En el otro duelo del grupo B, Filipinas superó por 79-75 a Senegal y aseguró el tercer lugar, aunque ambos quedaron eliminados.

Brasil, liderado por Bella Nascimento que hizo 23 puntos, le ganó por 58-53 a Argentina y terminó líder del grupo A, delante de Nueva Zelanda, vencedor por 82-74 de Sudán del Sur.

Los ganadores de la semifinal del sábado disputarán el título el domingo; el equipo campeón participará en el Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.