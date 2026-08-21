El Ejército israelí mata a disparos a un hombre en Yenín tras un supuesto altercado

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Redacción Internacional, 21 ago (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron este viernes haber matado a tiros a un hombre, al que calificó de "terrorista", en la ciudad palestina de Yenín (al norte de la Cisjordania ocupada), después de que este supuestamente intentara atacar a uno de sus soldados.

"Durante una operación de las FDI en la zona de Yenín, un terrorista armado con un cuchillo intentó apuñalar a un soldado de las FDI. Los soldados respondieron disparando contra el terrorista y lo eliminaron", señaló el Ejército israelí en un mensaje difundido a través de su canal en la aplicación de mensajería Telegram.

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Las fuerzas israelíes añadieron que no se reportaron heridos entre sus soldados.

Mientras, la agencia palestina Wafa publicó este viernes que un menor de 14 años resultó herido en Yenín tras una "incursión" de las Fuerzas Armadas de Israel, según la Media Luna Roja Palestina, que indicó al citado medio que el adolescente sufrió "heridas de bala en el pecho" y fue trasladado al hospital.

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El anuncio de las FDI se produce horas después de que el jueves milicias de colonos israelíes hirieran al menos a seis palestinos –a algunos de ellos con arma blanca– en una aldea de Cisjordania ocupada cercana a Ramala, según la Media Luna Roja Palestina, que indicó que tuvieron que ser trasladados al hospital.

El martes, el Gobierno israelí anunció una nueva licitación para construir 1.234 viviendas como de un controvertido proyecto, llamado 'plan E1', con el que busca dividir el norte y sur de Cisjordania ocupada y aislar Jerusalén Este.

Dicho plan ocuparía un terreno de 1.200 hectáreas situado al este de Jerusalén y en el cual viven varias comunidades beduinas palestinas. EFE