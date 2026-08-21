Medios aéreos se incorporan al dispositivo para luchar contra el fuego en el incendio de Segorbe

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Los medios aéreos se incorporan a primera hora de este viernes al dispositivo para luchar contra las llamas del incendio forestal declarado este jueves por un rayo en Segorbe (Castellón), que ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a establecer la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Durante la noche han actuado 12 unidades y 12 autobombas de bomberos forestales de la Generalitat, seis dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y dos dotaciones y dos brigadas del Consorcio de Valencia, según ha informado el '112 CV'.

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El amplio dispositivo terrestre ha trabajado aprovechando la subida nocturna de la humedad. Han sido unas horas de "mucho trabajo por parte de todo el dispositivo conjunto de extinción", según el Consorcio Provincial de Castellón, que ha detallado que el fuego ha evolucionado por una zona de acceso terrestre "complicado".

Durante la noche se ha reunido la dirección del Puesto de Mando Avanzado (PMA) con la presencia del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, o el secretario autonómico de Emergencias, Fernando Lasheras, entre otras autoridades.

Por su parte, el Ayuntamiento de Segorbe ha informado de que desde el consistorio siguen "al tanto y efectuando lo necesario" para colaborar con los efectivos que "continúan trabajando para controlar y extinguir el incendio" y ha pedido "prudencia, no acercarse a la zona para dejar trabajar y seguir los canales oficiales".

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Mientras, el alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, que ha detallado en su perfil de la red social X que el incendio se encuentra en el límite de los términos de esta localidad y Segorbe, en las faldas del Pico del Águila y del Molino, ha apuntado que su ayuntamiento colabora también con "todos los medios" a su disposición, "junto a bomberos y agentes medioambientales, para intentar controlar y apagar el incendio". "Mi agradecimiento infinito a todos los efectivos que están dejándose la piel sobre el terreno", ha expresado.

Mientras, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en esta misma red social, se ha mostrado "muy pendiente" del incendio y ha señalado que ha podido "hablar personalmente con la alcaldesa de Segorbe y el de Gátova para conocer de primera mano cómo se encuentran sus vecinos y las necesidades de sus municipios". "Permanecemos atentos a la evolución del incendio y con todos los recursos a disposición", ha garantizado.

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