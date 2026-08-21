Finlandia investiga la violación de su espacio aéreo por un avión de reconocimiento ruso

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Helsinki, 21 ago (EFE).- La Guardia de Fronteras de Finlandia informó este viernes de que está investigando una presunta violación de su espacio aéreo por parte de un avión de reconocimiento ruso IL-20, ocurrida en la noche del jueves en el sur del país nórdico.

Según un comunicado de la agencia fronteriza, la presunta incursión se produjo al sur de la isla de Utö, en el golfo de Finlandia, cuando el avión militar ruso se internó unas 4,7 millas náuticas (8,7 kilómetros) en el espacio aéreo finlandés durante aproximadamente tres minutos.

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"La Guardia de Fronteras ha iniciado una investigación preliminar sobre la presunta violación de la soberanía territorial e informará de los resultados de la misma una vez que esta haya concluido", señaló el organismo en el comunicado.

"Nos tomamos muy en serio cada posible violación de nuestro espacio aéreo. La investigación está en marcha", afirmó por su parte el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

En los últimos años se han producido varios incidentes similares, tanto en Finlandia como en otros países de la región báltica, aunque en el caso de Finlandia han ocurrido con mayor frecuencia desde que la nación nórdica ingresó en la OTAN en 2023.

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La última incursión de un avión militar ruso en el espacio aéreo finlandés tuvo lugar en mayo pasado frente a la costa de Porkkala, a unos 35 kilómetros al oeste de Helsinki.

No obstante, las autoridades finlandesas sospechan que en aquella ocasión la violación de su soberanía territorial no fue intencionada, sino que se debió a que la aeronave rusa intentaba eludir una tormenta eléctrica en el golfo de Finlandia. EFE