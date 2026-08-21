Google ya permite elegir las fuentes de origen de las noticias y personalizar los temas y enlaces en Discover

21/08/2026 Imagen de la opción de fuentes preferidas de Google.. Google ha desplegado el botón de 'fuentes preferidas' para que los 'webmasters' puedan añadirlo en sus sitios web y así los usuarios, además de recibir frecuentemente noticias de estas webs, puedan apoyar a los medios 'online' o páginas web que suelen visitar para mantenerse informados diariamente. POLITICA GOOGLE

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Google ha desplegado el botón de 'fuentes preferidas' para que los 'webmasters' puedan añadirlo en sus sitios web y así los usuarios, además de recibir frecuentemente noticias de estas webs, puedan apoyar a los medios 'online' o páginas web que suelen visitar para mantenerse informados diariamente.

La tecnológica ha anunciado tres novedades con las que busca que los usuarios puedan encontrar nuevas noticias de su interés en los servicios Buscador, Discover y Google Noticias.

Una de ellas es el botón de 'fuentes preferidas' que, al ser pulsado por el lector en su sitio web favorito, lo dirige a una pantalla en la que puede leer "añadir como fuente preferida en Google", como explica Google en un comunicado.

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De esta forma, esa fuente de información aparecerá con más frecuencia en Noticias destacadas (Top Stories), Vista general creada por IA (AI Overviews) y en el Modo IA, a la vez que los editores conectarán de una forma más genuina con sus lectores al aparecer más veces en estos espacios del buscador de Google.

Este anuncio por parte de Google llega después de que el 12 de agosto del año pasado, desplegara esta función en Estados Unidos e India. Un año después formaliza la disponibilidad para todos los editores de este botón, con el que ya se han seleccionado más de 600.000 fuentes únicas de información.

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Asimismo, la tecnológica ha anunciado que próximamente permitirá personalizar los temas o enlaces que se quieren ver en Discover al poder describirlos exactamente desde el menú situado en este espacio disponible en la 'app' de Google, Chrome y en Android.

Por otro lado, Google está haciendo que sea más fácil personalizar los resúmenes de audio en la 'app' de Noticias "al elegir temas específicos, junto con una clara atribución de las fuentes y enlaces a los artículos completos, para que se pueda explorar más fácilmente lo que importa".

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