Monte dei Paschi lanza ofertas en acciones sobre Banca Generali y Banco BPM, con un valor de 34.000 millones

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El consejo de administración de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha aprobado el lanzamiento de dos ofertas públicas voluntarias de canje de acciones "simultáneas y paralelas" para adquirir Banco BPM y Banca Generali por un importe conjunto de alrededor de 34.000 millones de euros.

Las ofertas, aprobadas por la mayoría del órgano de gobierno del banco más antiguo del mundo, reunido ayer bajo la presidencia de Cesare Bisoni, pretendería crear una alternativa para frenar la propuesta de compra de 30.600 millones de euros planteada a MPS el pasado mes de junio por Intesa Sanpaolo, el mayor banco italiano.

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Según ha informado este viernes la entidad toscana, cuyos orígenes se remontan a 1472, la oferta para Banco BPM contempla un coeficiente de canje de 1,567 acciones de nueva emisión de MPS por cada título de esta institución, lo que implica un precio de 16,729 euros por acción y valora en unos 25.350 millones de euros a Banco BPM.

En cuando a Banca Generali, la ecuación de canje de la oferta se ha fijado en 6,958 acciones de nueva emisión de MPS por cada título existente, lo que supone un precio de oferta de 74,284 euros por acción y valora a la entidad en unos 8.670 millones.

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Se prevé que la finalización de las ofertas tenga lugar a mediados de febrero de 2027 y está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias, así como al cumplimiento una serie de condiciones, incluyendo la autorización de la junta general de accionistas de MPS y la obtención de una aceptación mínima del 50% del capital social de la entidad objetivo más una acción.

En caso de aceptación total de ambas ofertas, y considerando los efectos de la fusión de Mediobanca Banca di Credito Finanziario (Mediobanca) con MPS, los actuales accionistas de MPS poseerían aproximadamente el 50,1% del grupo combinado, mientras que los accionistas de Banco BPM controlarían el 37,2% y los de Banca Generali un 12,7%.

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MPS espera que las adquisiciones generen una mejora significativa en la rentabilidad y la eficiencia, ya que el grupo combinado presentaría un ratio de costes sobre ingresos de aproximadamente el 36% en 2025, sobre una base pro forma, teniendo en cuenta la plena realización de las sinergias previstas, frente al 46% de MPS, considerando la situación de forma independiente.

Asimismo, la entidad prevé que la rentabilidad sobre el patrimonio tangible medio aumente desde alrededor del 13% en 2025 a más del 19% en 2029, además de confiar en que se genere un incremento de alrededor del 11% en el beneficio por acción de 2028, teniendo en cuenta la plena realización de las sinergias previstas.

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Por otro lado, el consejo de administración de Banca MPS acordó someter a la junta general de accionistas de la entidad, convocada para el 29 de octubre, una distribución extraordinaria para los accionistas de MPS por un importe bruto de 4.000 millones de euros, equivalente a 1,208 euros brutos por acción de MPS, incluyendo 0,302 euros por acción en efectivo y 0,906 euros en especie mediante la asignación de un número de acciones de Assicurazioni Generali.

De tal modo, la propuesta de distribución extraordinaria ascenderá, por lo tanto, a 1.000 millones de euros brutos en efectivo y 3.000 millones de euros en acciones de Assicurazioni Generali.