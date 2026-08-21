La RD del Congo aumenta a 2.516 la cifra de muertos y 5.290 los casos confirmados de ébola

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Nairobi, 21 ago (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este viernes a 2.516 el número de muertos y a 5.290 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, que ya es el segundo más mortífero y con más contagios de la historia.

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 19 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 47,6 %.

Además, 837 pacientes están en "aislamiento u hospitalizados" y 1.152 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 82,9 %.

La transmisión golpea a seis provincias congoleñas: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Haut-Uélé (este) y Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte) y Kivu del Sur (este), si bien esta última encadena 79 días sin un nuevo caso confirmado.

"Ha comenzado en Tshopo la vacunación de compasión con Ervebo, con 2.000 dosis desplegadas en las zonas prioritarias", destacó el Ministerio ante la falta de alternativas contra la cepa de Bundibugyo, que causa el actual virus y para la que no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados.

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La vacuna Ervebo, diseñada originalmente contra la variante Zaire del virus del Ébola, ha dado indicios en animales de posible eficacia contra la menos común cepa de Bundibugyo.

Además, otras dos vacunas diseñadas específicamente contra la Bundibugyo se encuentran en ensayos de fase 1 en humanos y "han demostrado ser seguras", según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque su desarrollo podría tardar varios meses.

La actual epidemia ya es el segundo peor brote de la historia y el mayor en la RDC, tras superar al que también ocurrió en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, si bien queda todavía lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

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Sin embargo, la epidemia actual es también la de crecimiento más rápido desde su declaración respecto a cualquier brote anterior, por lo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado de que tiene potencial para alcanzar las cifras de la epidemia de África occidental.

Según ha revelado la OMS, el virus comenzó a circular en el este congoleño en febrero, aunque una investigación publicada en la revista Science a finales de julio situó las primeras infecciones incluso antes, al menos en enero.

Tras declararse la epidemia en Ituri, el virus se propagó a la vecina Uganda, país que se declaró "libre de ébola" el 28 de julio después de registrar 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE