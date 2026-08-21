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Jose Mourinho: "Me gustaría oír: 'Yo estoy disponible para morir por el Real Madrid'"

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Madrid, 21 ago (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, declaró que le gustaría oír "yo estoy disponible para morir por el Real Madrid" en la rueda de prensa previa al primer partido oficial de la temporada para el equipo blanco, contra el Espanyol, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga.

El portugués hizo referencia a las declaraciones del marfileño Yan Diomande en una reciente entrevista, en la que afirmó estar dispuesto a morir por su entrenador. "Es una expresión, no vamos a seguirla palabra por palabra. Es una expresión que me gusta, pero me gustaría todavía más: 'Yo estoy disponible para morir por mi grupo, por el Real Madrid', pero creo que es lo que quiere decir cuando utiliza mi nombre", explicó.

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"Las palabras de Diomande no son diferentes a lo que veo en todos, veo a la gente con una voluntad grande de hacer las cosas bien, un grupo que está unido. No somos el grupo perfecto, porque no existe, no voy a pensar que voy a estar aquí sin tener ningún problema, no voy a ser naif, pero el grupo está fuerte y el mensaje de Diomande se aplica a todos", resumió. EFE

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