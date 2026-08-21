Continúa por decimotercer día el asedio de Qusra, en Cisjordania, a manos de colonos israelíes

Guardar

Varios grupos de colonos israelíes siguen adelante por decimotercer día consecutivo con el asedio de las viviendas de la aldea palestina de Qusra, en Cisjordania, donde también se encuentran desplegadas las fuerzas de seguridad de Israel.

El alcalde de Qusra, Abdel Azim Wadi, ha alertado de que tanto el Ejército israelí como los colonos que se encuentran en la zona siguen impidiendo a las familias entrar y salir de sus hogares, especialmente en Ras al Ain.

PUBLICIDAD

De momento, una de las viviendas ha sido tomada por las fuerzas de seguridad y convertida en un puesto militar, mientras que toda la aldea ha sido declarada zona militar cerrada, según informaciones de la agencia palestina de noticias WAFA.

Wadi ha denunciado que las familias se están quedando sin alimentos y medicinas debido a las restricciones impuestas y al impedimento de recibir suministros. Además, el jueves los militares destruyeron muebles y otras pertenencias halladas en el edificio tomado.

La situación ha generado críticas a nivel internacional, e incluso el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha denunciado a los "terroristas israelíes" que desde hace días vienen acosando a familias palestinas en la localidad, zona crítica de la violencia de los colonos y rodeada de asentamientos y puestos de avanzada ilegales.

PUBLICIDAD

La violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania se ha intensificado en los últimos años a la par que el Ejército bombardeaba la Franja de Gaza. La comunidad internacional ha denunciado que los asentamientos son ilegales, incluso según la legislación israelí, cuyas autoridades se muestran indiferentes hacia las acciones que vienen cometiendo estos extremistas.