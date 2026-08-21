El Ejército israelí mata a tiros a un hombre en Yenín tras un supuesto altercado

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(Actualiza con identidad del fallecido)

Redacción Internacional, 21 ago (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron este viernes haber matado a tiros a un hombre, al que calificaron de "terrorista", en la ciudad palestina de Yenín (norte de la Cisjordania ocupada), después de que éste supuestamente intentara atacar a uno de sus soldados.

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"Durante una operación de las FDI en la zona de Yenín, un terrorista armado con un cuchillo intentó apuñalar a un soldado de las FDI. Los soldados respondieron disparando contra el terrorista y lo eliminaron", señaló el Ejército israelí en un mensaje difundido a través de su canal en la aplicación de mensajería Telegram.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, indentificó al fallecido como Fadi Jazem, conocido en Cisjordania al ser el padre de dos jóvenes muertos a manos de las tropas israelíes en 2022. Su hijo Raad fue abatido después de ejecutar un tiroteo terrorista en Tel Aviv (centro del país) en el que mató a tres personas, mientras que su otro hijo, Abdul Rahman, murió en Yenín durante una redada de las tropas israelíes meses después.

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Jazem, visto como un símbolo de resistencia en la ciudad, cuenta con numerosas imágenes participando en actos de la Yihad Islámica Palestina, que estuvo presente en el entierro de su hijo Abdul Rahman y es uno de los grupos armados predominantes en las Brigadas de Yenín.

Los soldados se llevaron el cuerpo de Jazem, según Wafa. Retener los cadáveres de palestinos es una práctica habitual del Ejército israelí, con objeto en muchas ocasiones a conservarlos para poder intercambiarlos en caso de tener que llegar a un pacto con las autoridades u organizaciones palestinas.

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Wafa recoge que las tropas entraron a la vivienda de Jazem en la ciudad de Yenín, donde tras el tiroteo dificultaron la llegada de ambulancias al lugar.

Mientras, la Media Luna Roja Palestina denunció que un menor de 14 años resultó herido de bala en el pecho en la zona de Yenín durante una redada israelí.

El anuncio de las FDI se produce horas después de que el jueves milicias de colonos israelíes hirieran al menos a seis palestinos –a algunos de ellos con arma blanca– en una aldea de Cisjordania ocupada cercana a Ramala, según la Media Luna Roja Palestina, que indicó que tuvieron que ser trasladados al hospital.

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El martes, el Gobierno israelí anunció una nueva licitación para construir 1.234 viviendas como parte de un controvertido proyecto, llamado 'plan E1', con el que busca dividir el norte y sur de Cisjordania ocupada y aislar Jerusalén Este. EFE