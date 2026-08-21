Australia detiene a un excombatiente en Ucrania por pasar información militar a Rusia

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Sídney (Australia), 21 ago (EFE).- Un ciudadano ruso-australiano se enfrenta a hasta dos décadas de prisión en Australia, acusado de intentar entregar a servicios de inteligencia rusos información sobre las actividades militares de Ucrania, tras haberse unido el año pasado a filas ucranianas.

El hombre de 27 años, residente en el estado de Victoria (sur), fue detenido el jueves en la localidad de Sumner, en Queensland (noreste), tras una investigación conjunta de la Policía Federal Australiana (AFP) y la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), informaron ambas este viernes en un comunicado.

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Según el texto, el detenido viajó a Ucrania en mayo de 2025 para incorporarse a sus Fuerzas Armadas, donde tuvo acceso a información sobre personal militar, unidades y ubicaciones, de acuerdo con la acusación.

Antes, en octubre de 2024, había estado en Rusia para recibir entrenamiento militar, regresando después a Australia, donde mantuvo contacto con personas que creía relacionadas con los servicios de inteligencia rusos.

La AFP sostiene que, tras estar en Rusia y Ucrania, intentó proporcionar información militar ucraniana a individuos que creía que actuaban en nombre de los servicios de inteligencia rusos, lo que habría supuesto un riesgo para la seguridad del personal militar ucraniano.

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El detenido afronta un cargo de intento de injerencia extranjera intencionada, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión en Australia, en la que supone la primera acusación a una persona vinculada con Rusia desde la entrada en vigor de las leyes aprobadas en 2018 para proteger la soberanía y los intereses nacionales. EFE