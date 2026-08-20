Viernes 21 de agosto de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 20 ago (EFE).-

Jan Yunis (Franja de Gaza).- En Gaza, la ofensiva israelí no solo ha acabado con edificios enteros, también con árboles y huertos que servían de sustento a las abejas de Sameh Al Aqad. Tras meses desplazado lejos de sus colmenas, este gazatí las va reconstruyendo sin apenas recursos, para llenarlas de nuevo de unos insectos que, dice, forman parte de su sangre.

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Tijuana (México).- Dar a luz en el lado estadounidense de la frontera ha sido durante décadas una práctica común para mujeres mexicanas de Tijuana, pero las nuevas medidas del Gobierno de Donald Trump contra el llamado “turismo de parto” amenazan con cerrar una vía utilizada para que sus hijos nazcan como ciudadanos de Estados Unidos.

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Ginebra.- Un año después del colapso eléctrico en España, el gran apagón de hace unos días en cuatro países de Asia Central reactiva el debate sobre la seguridad energética y la urgencia de diversificar las fuentes de energía, aumentar la inversión y regionalizar redes, explica a EFE un experto de la ONU.

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Miami.- Exiliados nicaragüenses, funcionarios y congresistas estadounidenses como Carlos Giménez exigen en Miami medidas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras el anuncio del mandatario sobre la suspensión de elecciones en el país centroamericano para impedir a la oposición "atrapar el poder".

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Tokio.- La Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica los datos de la inflación del pasado julio.

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Montevideo.- Montevideo acoge la tercera edición del Congreso Panamericano, un encuentro que reunirá a más de 100 legisladores y líderes políticos de la región -entre ellos el expresidente colombiano Ernesto Samper y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena- discutirán sobre paz, multilateralismo, seguridad, desarrollo y soberanía digital.

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Quito.- Ecuador no se convirtió de la noche a la mañana en una plataforma del narcotráfico: fue un proceso de décadas que las autoridades no supieron anticipar, según un libro que reconstruye cómo el debilitamiento institucional, los cambios económicos y regionales y la expansión de otras economías criminales favorecieron el avance del fenómeno en el país.

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Moscú.- La 'última palabra' es un derecho que recibe todo acusado en Rusia antes de escuchar el veredicto del tribunal. Debido al gran número de condenas de cárcel dictadas por la Justicia en los últimos años, ese alegato se ha convertido al mismo tiempo en un grito de protesta y en un género literario.

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Seúl.- El Galaxy Robot Park abre sus puertas este viernes en Seúl con robots humanoides que bailan K-pop y practican deportes, en un parque temático que fusiona inteligencia artificial, robótica y entretenimiento y que será presentado oficialmente en una conferencia de prensa.

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Pekín.- Las altas temperaturas del verano impulsan en China la denominada "economía del frescor", que abarca desde la creciente demanda de productos para combatir el calor hasta el auge de los viajes a destinos de temperaturas más suaves, un fenómeno marcado también por la homogeneización de la oferta y el reto de convertir el tirón veraniego en una actividad sostenible. (Vídeo)

Lima.- DeLiMadrid, la iniciativa que propone un intercambio cultural y culinario entre Lima y Madrid, inaugura su primera actividad en la capital peruana, con la participación de la concejal delegada de Turismo, Almudena Maíllo.

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Ciudad de Panamá.- Los avistamientos de cocodrilos y caimanes en zonas urbanas han crecido en la Ciudad de Panamá, donde la percepción ciudadana apunta a una supuesta proliferación de estos reptiles aunque los expertos advierten que no existen elementos suficientes para hablar de una sobrepoblación.

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Los Ángeles (EE.UU.).- En el marco de los 100 años de los Premios Óscar, y en un momento en que las salas de cine buscan reivindicar su lugar frente al streaming, la Academia de Hollywood convocó a cines de todo el mundo a postularse para integrar una lista inédita de 50 recintos, seleccionados no solo por su programación o su historia, sino por el vínculo que han construido con sus comunidades.

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Bogotá.- Leyendas del fútbol colombiano participan en el partido solidario ‘Levantemos a Colombia’, convocado por el exfutbolista Mario Yepes para ayudar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

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Roma.- Previa del inicio de la liga de fútbol italiana Serie A.

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epp/EFETV

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