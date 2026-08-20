Finlandia investiga una presunta violación de su espacio aéreo por parte de un avión ruso

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El Ministerio de Defensa finlandés ha informado este jueves de que las autoridades han abierto una investigación por una presunta violación de su espacio aéreo por parte de un avión ruso en el oeste del golfo de Finlandia en la tarde del 20 de agosto.

"Toda presunta violación territorial se toma muy en serio. Se ha iniciado una investigación", ha afirmado el ministro, Antti Hakkanen, en un breve comunicado en el que se indica que la Guardia Fronteriza finlandesa ha iniciado pesquisas y "proporcionará más información" cuando haya detalles al respecto.

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Esto se produce después de que el Ministerio de Defensa de Rumanía haya informado este mismo jueves de que un dron se ha estrellado esta madrugada al norte de la ciudad de Tulcea, en el este del país, tras irrumpir en el espacio aéreo rumano cerca de la frontera con Ucrania.

En los últimos meses, varios países han registrado incursiones de drones por sus fronteras en el marco de la invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero de 2022. Rumanía comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros aproximadamente con Ucrania.

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