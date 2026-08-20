Opositor invitado a discurso de Trump propone plan a favor de la transición en Venezuela

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Caracas, 20 ago (EFE).- El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, uno de los invitados en febrero pasado al Discurso del Estado de la Unión pronunciado por Donald Trump en Washington, presentó este jueves un plan a favor de la transición en Venezuela, y llamó a confiar en el proceso impulsado para tal fin por EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas.

"Hoy iniciamos una campaña a favor de Venezuela, a favor a favor de la transición", dijo Márquez en una rueda de prensa al dar a conocer un documento con propuestas para reconfigurar el sistema institucional venezolano.

El también expreso político explicó que el objetivo es que se construya un "acuerdo" entre los venezolanos e indicó que para ello envió su propuesta a distintos sectores, incluidas las autoridades de Estados Unidos y la mesa de negociación entre el chavismo y la oposición, para que sea debatida, analizada y cambiada, incluso, por completo.

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Entre otros, Márquez propone "eliminar la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular" y que se reorganice también el sistema Legislativo del país.

"Hay que hacer algo con la representación de las minorías en los órganos parlamentarios. Aquí el que gana se lo lleva todo (...) Eso no es bueno en ningún lugar. No es bueno que quien controla el poder Ejecutivo controle el parlamentario", argumentó.

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Además, defendió el papel que está jugando Estados Unidos en Venezuela, luego de la captura en enero pasado de Maduro, y que definió como un "tutelaje".

"El 3 de enero comenzó la recuperación de nuestra soberanía y les digo con seguridad: la vamos a recuperar completa", indicó el opositor en referencia a la fecha de la incursión militar en la que fue capturado Maduro.

En ese sentido, afirmó que Estados Unidos es ahora un "acompañante" y un "socio" para que Venezuela tenga soberanía.

De igual forma, aseguró que espera presentar este pacto a la líder opositora María Corina Machado y recibir su respaldo.

Márquez estuvo encarcelado desde el 7 de enero de 2025 hasta el pasado 8 enero luego de participar en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo.

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Fue de los primeros en salir de prisión tras las excarcelaciones anunciadas después del 3 de enero. EFE

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