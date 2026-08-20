Taiwán propone un gasto militar récord de 35.300 millones de dólares para 2027

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Pekín, 20 ago (EFE).- El Gobierno de Taiwán propuso este jueves un gasto militar récord de 1,12 billones de dólares taiwaneses (35.300 millones de dólares) para 2027, equivalente al 3,01 % del producto interior bruto (PIB), en medio de los esfuerzos de la isla por reforzar sus capacidades defensivas frente a la creciente presión militar de China.

El proyecto, aprobado este jueves por el gabinete y que deberá ser sometido ahora al Parlamento, eleva un 18 % el gasto en Defensa respecto al año anterior e incluye nuevas partidas para reforzar capacidades como los drones y los misiles.

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El presidente taiwanés, Lai Ching-te, se ha marcado como objetivo mantener el presupuesto militar por encima del 3 % del PIB y elevar progresivamente esa proporción hasta el 5 % en 2030.

Del total previsto para 2027, 691.900 millones de dólares taiwaneses (21.675 millones de dólares) corresponden al presupuesto del Ministerio de Defensa, mientras que otros 218.200 millones (6.832 millones de dólares) procederán de presupuestos especiales y 60.700 millones (1.900 millones de dólares) de fondos especiales, según datos oficiales recogidos por la agencia CNA.

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La cifra global incluye además 103.800 millones de dólares taiwaneses (3.250 millones de dólares) destinados a pensiones militares y 47.900 millones (1.500 millones de dólares) para la Guardia Costera.

Las autoridades taiwanesas señalaron que para calcular el gasto total en Defensa se empleó el mismo método utilizado por la OTAN.

El aumento del gasto militar coincide con unas crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán, con aviones y buques militares chinos operando prácticamente a diario en los alrededores de la isla y varias maniobras a gran escala organizadas por Pekín desde 2022.

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Las cuentas deberán superar ahora el examen del Yuan Legislativo (Parlamento), donde los opositores Kuomintang (KMT) y Partido Popular de Taiwán (PPT) cuentan con mayoría y han mantenido fuertes disputas presupuestarias con el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP).

El Parlamento aprobó el pasado viernes el presupuesto general para 2026 tras un retraso récord de 266 días, después de meses de enfrentamientos entre oficialismo y oposición que obligaron al Gobierno a operar con un mecanismo presupuestario provisional.

El Ejecutivo prevé remitir formalmente el proyecto de cuentas para 2027 al Legislativo antes de finales de agosto. EFE