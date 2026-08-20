Pionyang pone en duda supuesto contacto de Trump y mantiene críticas a maniobras militares

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Seúl, 20 ago (EFE).- Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo desconocer el supuesto contacto reciente entre su hermano y el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras restó importancia a la decisión de Washington de recortar unas importantes maniobras militares con Corea del Sur.

"En cuanto a las noticias procedentes de Washington de que recientemente hubo una comunicación entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, no tengo conocimiento alguno de ello, y quizá sea lo único que desconozco en lo que respecta a la política exterior de nuestra máxima dirigencia”, afirmó Kim Yo-jong en un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA.

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Trump dio a entender la víspera que prevé reunirse con Kim antes de que acabe el año, dos días después de afirmar que el líder norcoreano ya ha respondido a sus comunicaciones, en unos intercambios que calificó de "muy positivos".

Seúl y Washington tambien confirmaron este miércoles la reducción de unas importantes maniobras militares en curso, después de la orden respectiva del presidente estadounidense para reactivar el diálogo con Pionyang.

La hermana del líder norcoreano, no obstante, aseguró que la reducción de la escala y duración de las maniobras no modifica, a juicio de Pionyang, su naturaleza "provocadora y ofensiva".

"Prestamos más atención al hecho de que los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur se han realizado de forma constante y continúan en marcha, no a la reducción o acortamiento de ejercicios individuales", dijo Yo-jong.

En cuanto a la relación entre Kim Jong-un y Trump, la directora del Departamento de Asuntos Generales del Comité Central del Partido de los Trabajadores señaló que "sigue siendo excelente", aunque sostuvo que la política estadounidense que Pionyang considera hostil permanece sin cambios.

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Durante su primer mandato, Trump se reunió tres veces con Kim entre 2018 y 2019 para intentar alcanzar un acuerdo de desnuclearización, pero las negociaciones terminaron sin pacto. EFE