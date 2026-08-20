Mueren al menos cinco personas y otras 23 resultan heridas en nuevos bombardeos rusos contra Kiev

Guardar

Al menos cinco personas han muerto y otras 23 han resultado heridas en bombardeos perpetrados por las Fuerzas Armadas rusas contra la capital de Ucrania, Kiev, durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Así lo ha indicado la gobernación de la ciudad de Kiev en un mensaje en redes en el que ha alertado de daños en "doce lugares en los distritos de Darnistki, Sviatoshinski y Solomianski". "Lamentablemente, 5 personas han perdido la vida a manos del enemigo. Otras 23 personas han resultado heridas", ha informado la autoridad.

PUBLICIDAD

En concreto, ha alertado de "daños en edificios residenciales, un centro sanitario y un centro educativo", así como de "incendios en almacenes a lo largo de una importante zona".

"Los servicios de emergencia están trabajando para hacer frente a las consecuencias", ha señalado la gobernación, que aún advertía de "amenaza de misiles de crucero" sobre la capital minutos después de comenzar a informar del balance de víctimas.