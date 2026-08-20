Copresidenta de Nicaragua arremete contra oposición tras convocatoria de la OEA a reunión

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San José, 19 ago (EFE).- La copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, arremetió este miércoles contra la oposición en el exilio después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocara de forma urgente a una reunión de cancilleres, todavía sin fecha, para abordar la situación de Nicaragua, tras la amenaza de su mandatario, Daniel Ortega, de cancelar las elecciones.

"¿Quiénes son los delincuentes y traficantes de honra? ¿Quiénes son los mentecatos? ¿Quiénes son los malechores y truhanes? ¿Quiénes son los míseros asalariados? De los descendientes de William Walker", el filibustero estadounidense que se autoproclamó presidente de Nicaragua en 1856, señaló Murillo a través de medios oficiales.

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La también esposa de Ortega anunció que este sábado sesionará la Asamblea Nacional (Parlamento), subordinada a la Presidencia, para presentar los avances de una iniciativa de reforma constitucional que propone, entre otras medidas, ampliar de seis a siete años el mandato de la denominada copresidencia y establecer que el mismo sea renovable.

Asimismo, la reforma eleva a rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de personas consideradas por el régimen como "golpistas" o "traidoras a la patria", con el objetivo de "prevenir la injerencia externa e impedir que el golpismo tome el poder", de acuerdo con el Legislativo nicaragüense.

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"¡Aquí hay patria! ¿Y qué debemos nosotros como patriotas hacer?, primero ignorarlos porque no son nadie, pero también exhibirlos como los ridículos forajidos que, a falta de valentía y de voz propia, conforman legiones de mentirosos en lo que llaman redes sociales, que son redes donde se despliegan las vanidades, las voracidades, los egoísmos, las maldades, legiones de mentirosos", comentó.

"Legiones es mucho decir, migajas de mentirosos, mercenarios, traidores y cobardes que se exhiben, les encanta exhibirse en una teatralidad. Otra vez voy a usar la palabra: ridícula, una corte, una especie de corte cómica o tragicómica, rindiendo las pleitesías que ellos imaginan les traerán más migajas, más mendrugos para seguirse peleando como las jaurías hambrientas que son", continuó.

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Murillo, parafraseando la novela 'El coronel no tiene quien le escriba', del colombiano Gabriel García Márquez, dijo que "la servidumbre no tiene ni quien la escriba, ni quien la sustente y, por supuesto, tampoco tienen quien las respete. Jaurías y jaurías, ladran y ladran, de mentira a mentira".

Nicaragua está gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que, desde 2017, dirige el país junto a su esposa, Murillo, primero como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta.

Estados Unidos acusó entonces a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad.

El país centroamericano debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

Sin embargo, el pasado 19 de julio, Ortega sentenció durante un acto público, para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua: "Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder". EFE

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