Reino Unido insta a Israel a detener su plan de asentamientos al este de Jerusalén

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El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha instado a Israel a detener su plan para establecer los asentamientos E1, zona ubicada en Cisjordania, al este de Jerusalén, y ha convocado al encargado de negocios israelí para reafirmar su postura después de que el Ejecutivo liderado por Benjamin Netanyahu haya iniciado la licitación para la construcción de los mismos en un proyecto que amenaza con partir Cisjordania y enterrar la solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí, lo que ha derivado en una notable oposición internacional.

"La publicación por parte del Gobierno israelí de la licitación para el proyecto de asentamiento E1 es un acto inaceptable y destructivo", ha declarado el titular de Exteriores británico, Ed Miliband, en un comunicado en el que denuncia que la construcción de los mismos "atravesaría el corazón de Palestina y corre el riesgo de separar Cisjordania de Jerusalén Este, lo que pondría en peligro la viabilidad de una solución de dos Estados".

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Miliband ha coincidido así con la valoración de la situación hecha por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien apenas unas horas antes se mostraba "profundamente alarmado" por el avance del proyecto colonial israelí.

Manifestando de nuevo la oposición de Londres a estos asentamientos "y su apoyo a una solución de dos Estados como la única vía para garantizar la seguridad y la paz a largo plazo tanto para palestinos como para israelíes", Miliband ha aseverado que "todos los asentamientos perjudican esta perspectiva y constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional".

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Asimismo, el ministro ha indicado que en el Ejecutivo británico ya han transmitido su posición al Gobierno israelí: en primer lugar, él mismo ha asegurado haber "dejado claro" a su par israelí, Gideon Saar, que el gabinete liderado por Benjamin Netanyahu "debe detener inmediatamente los planes para E1, retirar la licitación y frenar toda expansión de asentamientos".

Además, ha advertido que su cartera ha convocado al encargado de negocios israelí en Reino Unido, a quien se le ha expresado la "profunda objeción" de Downing Street al proyecto colonial: "Exigimos una rectificación inmediata", reza la nota de Miliband.

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Señalando el "catastrófico" impacto de "la violencia y el terrorismo de los colonos" para las comunidades palestinas, el Ejecutivo británico ha subrayado que "no permanecerá impasible ante la destrucción de la solución de dos Estados".

"En las próximas semanas, presentaremos un conjunto integral de medidas para responder a las políticas del gobierno israelí, proteger la viabilidad del Estado palestino, imponer sanciones a quienes participen en la expansión ilegal de los asentamientos y apoyar una paz justa y duradera para israelíes y palestinos", ha anunciado.

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El Gobierno comandado por Andy Burnham ha dado de este modo continuidad a la posición crítica del anterior gabinete laborista, liderado por Keir Starmer, con el plan israelí de asentamientos en Cisjordania aprobado hace exactamente un año bajo la celebración de altos cargos del Ejecutivo israelí como el ministro de Finanzas israelí, el ultra Bezalel Smotrich, quien destacó entonces que "prácticamente elimina la ilusión de los dos Estados" al dividir el territorio destinado a un Estado palestino.

Este proyecto ha levantado críticas y protestas por cada avance realizado al respecto desde entonces y, de hecho, una decena de países --entre ellos España, Reino Unido, Francia y Alemania-- instaron en mayo de este 2026 a las empresas de sus territorios a no participar en el proceso de licitación de asentamientos E1 en Cisjordania.

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Berlín, a tales efectos, se ha manifestado también al respecto de la licitación iniciada este miércoles en líneas similares a como lo ha hecho Londres.

"No debe haber más medidas de anexión en Cisjordania, ya sean formales o políticas, estructurales o de otro tipo que, en la práctica, equivalgan cada vez más a una anexión", ha defendido el portavoz adjunto del Gobierno alemán, Sebastian Hille. "Son contrarias a la solución de dos Estados", ha manifestado en declaraciones recogidas por medios alemanes como los diarios 'Der Spiegel' y 'Die Welt'.

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