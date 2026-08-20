Perú propone a España incluir la cooperación frente a El Niño en XXX Cumbre Iberoamericana

Guardar

Lima, 19 ago (EFE).- El canciller de Perú, Carlos Espá, planteó incluir la cooperación por los efectos del fenómeno climatológico El Niño en la agenda de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se realizará en Madrid en noviembre próximo, en una audiencia este miércoles en Lima con el embajador de España en Perú, Alejandro Abellán.

La Cancillería peruana informó de la audiencia de Espá con el embajador español como un momento para afianzar la relación bilateral.

Ambos funcionarios dialogaron, en el Palacio de Torre Tagle, acerca de "la histórica y cercana relación bilateral, y las auspiciosas perspectivas de seguir fortaleciéndola", indicó el ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta de la red social X.

Añadió que además de destacar la importante vinculación económica entre ambos países, Espá y Abellán coincidieron en la importancia de la propuesta peruana de incluir la cooperación por los efectos del fenómeno de El Niño en la agenda de la próxima Cumbre Iberoamericana.

PUBLICIDAD

Se espera que el fenómeno de El Niño, que implica una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico con ondas que pueden intensificar El Niño Costero, se extienda hasta marzo de 2027 con magnitudes que variarán entre "fuerte" y "fuerte a muy fuerte" en Perú.

El rey de España, Felipe VI, acudió en julio pasado a la investidura de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y un día antes de esa ceremonia sostuvo un encuentro con ella y se comprometieron a fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

PUBLICIDAD

"La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con su majestad el rey de España, Felipe VI, en la que reafirmaron los lazos de amistad entre ambos países, así como su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en beneficio entre Perú y España", informó entonces la oficina de la presidenta en redes sociales. EFE