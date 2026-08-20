2-1. Salomón Rodríguez guía a Montevideo City a los cuartos de la Sudamericana

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Montevideo, 19 ago (EFE).- Montevideo City Torque derrotó este miércoles por 2-1 al argentino Tigre y selló su boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, fase que disputará por primera vez.

Salomón Rodríguez guió al conjunto perteneciente al City Group al triunfo, al marcar los dos tantos que le permitieron ganar y cerrar la serie con dos triunfos y un global a su favor de 3-1.

Tigre necesitaba ganar en el estadio Centenario de Montevideo y por ello salió a atacar desde el inicio. El local debió retrasarse en el campo, pero encontró en el contragolpe un arma letal.

A los diez minutos, Ignacio Russo adelantó a los argentinos e hizo vibrar a los miles de hinchas que cruzaron el Río de la Plata para acompañar al equipo, pero el árbitro anuló el tanto por posición adelantada a instancias del VAR.

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Tras varios minutos sin peligro, el final de la primera parte llegó cargado de emociones.

Pablo Siles habilitó a Franco Pizzichillo con un espectacular pase desde el centro del campo y este último cedió el balón de primera a Rodríguez para que definiera mano a mano con el portero y decretara a los 39 minutos el 1-0.

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Los uruguayos tomaron dos goles de ventaja y todo hacía pensar que de esa forma dejaban encaminada la clasificación, sin embargo, Tigre tardó apenas dos minutos en igualar para seguir luchando por un lugar en la próxima ronda.

Mauro Méndez aguantó de gran manera el balón dentro del área mientras luchaba con los defensores locales y cedió el balón a Valentín Moreno, quien con un potente disparo puso el 1-1.

Los argentinos celebraron, pero la alegría les duró muy poco, porque a los 43 minutos una jugada terminó de complicar su encuentro.

Nahuel Banegas golpeó con su codo a Pizzichillo, el árbitro acudió al VAR a observar la jugada y no solo lo expulsó, sino que sancionó penalti para Montevideo City.

Rodríguez disparó fuerte al medio, el portero voló hacia su izquierda y los dirigidos por Marcelo Méndez se pusieron nuevamente en ventaja a los 49 de la primera parte.

En el segundo tiempo, el juego transcurrió sin mayores jugadas de peligro hasta poco antes del final, cuando Russo volvió a convertir en posición adelantada y nuevamente su gol fue anulado.

De esta forma, Montevideo City ganó y selló por primera vez su boleto a los cuartos de final del torneo, donde se medirá con el vencedor de la eliminatoria entre Cienciano y Botafogo.