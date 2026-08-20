2-1. Dos golazos de Arrascaeta y Lino llevan a Flamengo a cuartos de final

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Río de Janeiro, 19 ago (EFE).- El campeón Flamengo se impuso por 2-1 a Cruzeiro este miércoles en el Maracaná de Río de Janeiro y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores con dos golazos de Giorgian de Arrascaeta y Samuel Lino, ambos a pase de Pedro.

Al equipo carioca le valió una excelente primera mitad y su calidad individual para atar la victoria en casa ante 72.481 hinchas y olvidar el 1-1 del partido de ida.

Cruzeiro solo despertó en la segunda parte con el zapatazo del argentino Lucas Romero, pero nada pudo hacer ante la jugada coral entre De Arrascaeta, Pedro y Lino que finalizó el exjugador del Atlético de Madrid tras dejar sentado a un rival en el minuto 62.

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El conjunto carioca pondrá ahora a prueba su hegemonía en cuartos ante el Deportes Tolima colombiano o el Independiente del Valle ecuatoriano.

A los hombres dirigidos por el portugués Leonardo Jardim le bastaron unos pocos minutos para tomar las riendas del encuentro.

Con Pedro en el once titular, el cuadro carioca encerró al cuadro del también portugués Artur Jorge, que solo vio la vida pasar en los primeros 45 minutos.

Léo Ortiz no acertó por poco de cabeza, Samuel Lino probó dos veces desde fuera del área y hasta De Arrascaeta consiguió rematar con el muslo mientras se caía.

La 'Raposa' no superaba el centro del campo. Gerson, muy pasivo en defensa y Matheus Pereira, desaparecido en ataque.

La única buena noticia para los visitantes era el empate a cero. Pero entonces De Arrascaeta hizo una pared con Pedro, se internó en el área y metió una rosca al palo largo imposible para Otávio en el minuto 35.

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Delicatesen del 10 y explosión de júbilo en el Maracaná.

Casi por obligación, el cuadro celeste salió de la cueva en los últimos minutos de la primera parte.

Sin embargo, el descanso cambió por completo el guion de la primera mitad.

Esta vez fue el Cruzeiro el que maniató al equipo carioca. El 'Fla', desconcertado con la resurrección de su adversario, se quedó sin argumentos a las primeras de cambio.

Jorginho salvó sobre la línea un desvío fabricado entre Kaio Jorge y Léo Pereira que superó por alto a Agustín Rossi. Tuvo que intervenir el VAR, que no apreció que toda la circunferencia del balón rebasara la línea de gol.

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Cruzeiro insistió y halló el empate en las botas de su capitán. Romero pisó, miró y se sacó un derechazo seco desde fuera del área que sorprendió a Rossi en el minuto 51.

Pero la escuadra de Belo Horizonte quería más. Kaio Jorge se encargó de mantener el miedo en el cuerpo de los flamenguistas.

Y cuando peor lo estaba pasando el campeón, Pedro se inventó otro toque sutil para dejar solo a Lino, que recortó a William con maestría y fusiló sin piedad a Otávio. Un gol definitivo que deja al Flamengo más cerca de su quinto título continental.

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- Ficha técnica:

2.Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lycas (Guillermo Varela, m.76); Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo, m.80), Giorgian de Arrascaeta (Lucas Paquetá, m.63); Gonzalo Plata (Jorge Carrascal, m.63), Samuel Lino y Pedro (Bruno Henrique, m.76).

Entrenador: Leonardo Jardim.

1.Cruzeiro: Otávio; William (Fagner, m.80), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas (Luciano Rodríguez, m.79); Lucas Romero, Gerson (Bruno Rodrigues, m.85), Matheus Pereira; Keny Arroyo, Wesley (João Costa, m.66) y Kaio Jorge.

Entrenador: Artur Jorge.

Goles: 1-0, m.35: De Arrascaeta. 1-1, m.51: Lucas Romero. 2-1, m.62: Samuel Lino.

Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera amonestó a William y João Costa por Cruzeiro y Bruno Henrique por Flamengo.

Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, ante 72.481 espectadores.