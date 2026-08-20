Noboa busca convertir Shanghái en puerta de entrada para los productos ecuatorianos

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Pekín, 20 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo este jueves una reunión con el alcalde de Shanghái, Gong Zheng, en la que planteó posicionar a la metrópoli china como una puerta estratégica de entrada para productos ecuatorianos como el camarón, el banano, el cacao, el café y las flores.

El encuentro se produjo durante la visita de Estado que Noboa realiza esta semana a China y estuvo centrado en ampliar las oportunidades comerciales y de inversión entre Ecuador y Shanghái, uno de los principales centros económicos y financieros del país asiático, según informó la Presidencia ecuatoriana en su cuenta de X.

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Quito destacó además su apertura a la inversión y su intención de construir nuevas alianzas que contribuyan al desarrollo, la creación de empleo y el fortalecimiento de sus relaciones económicas con China.

La reunión da continuidad a la agenda económica abordada el martes en Pekín por Noboa y el presidente chino, Xi Jinping, cuando ambos mandatarios abogaron por ampliar la cooperación bilateral en sectores como la energía, la minería y el comercio.

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Durante aquel encuentro, Noboa expresó su intención de "ampliar las exportaciones a China" y dio la bienvenida a una mayor presencia de empresas chinas para invertir y desarrollar negocios en Ecuador, según la versión difundida por la agencia oficial Xinhua.

El acceso al mercado chino constituye una de las prioridades de Quito durante el viaje, especialmente para el sector camaronero, después de que Pekín restituyera recientemente la habilitación a ocho exportadores ecuatorianos suspendidos desde octubre de 2025 y enero de este año.

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China y Ecuador cuentan desde mayo de 2024 con un tratado de libre comercio. En 2025, Ecuador exportó al gigante asiático bienes no petroleros por 5.920 millones de dólares e importó productos por 7.821 millones, según datos gubernamentales ecuatorianos.

Noboa realiza su primera visita de Estado a China como parte de una gira asiática que también le llevará a Singapur y Vietnam. EFE